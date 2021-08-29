油畫創作「一檔雙展」桃園展出　鄭文燦：匯集全台名家精采作品

▲油畫創作「一檔雙展」匯集全台名家作品。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日出席「台灣新藝象—全國藝術團體理事長邀請展」暨「世紀揚藝—名家與資深藝術家邀請展」聯合開幕活動表示，疫情不僅改變世界，也同時改變人們的生活以及人與人之間的互動，更有許多藝文活動停止展演，今日的展覽為疫情警戒降為二級後的第一個展覽，期盼透過此次展覽，讓民眾美感的心靈，再度提升。

鄭文燦指出，「台灣新藝象—全國藝術團體理事長邀請展」以及「世紀揚藝—名家與資深藝術家邀請展」一檔雙展，展期自即日起至9月12日，匯集南北知名藝術團體與國內多名藝壇名家的油畫作品，內容相當精采、豐富，歡迎市民朋友共同前往桃園展演中心一同觀展。

鄭文燦表示，桃園在藝文活動發展方面，一直以來都給予最大的支持，他認為文化發展代表城市的靈魂，文化治理更是城市進步不可或缺的重要元素，期盼未來在市府的努力之下，能夠有更多元、更豐富的文化活動。「台灣新藝象—全國藝術團體理事長邀請展」與「世紀揚藝—名家與資深藝術家邀請展」於桃園展演中心1樓展場展出，每週二至週日9時至17時開放，展期間部分日期配合疫苗施打站政策不對外開放。

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