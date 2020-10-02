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中秋何處去？　桃園展演中心《即刻救援—捲土重來》邀您出任務

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▲中秋連假期間，桃園展演中心推出《即刻救援—捲土重來》親子戲劇。（圖／文化局提供）

▲中秋連假期間，桃園展演中心推出《即刻救援—捲土重來》親子戲劇。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋假期何處去？桃園展演中心在中秋連假的10月3日(星期六)、4日(星期日)兩天下午13時00分、15時30，共推出4場沉浸式演出《即刻救援—捲土重來》，由桃園在地劇團「十貳劇場」製作，結合親子戲劇、館舍導覽、沉浸體驗，邀請親子一同到桃園展演中心「出任務」，一窺劇場的裡裡外外。▲中秋連假期間，桃園展演中心推出《即刻救援—捲土重來》親子戲劇。（圖／文化局提供）

桃園藝文設施管理中心指出，「十貳劇場」成立於2017年，團長張凱福與團員主要來自臺北藝術大學戲劇系。過去作品如《十二怒漢》透過辯論方式推敲公平正義的真相、藝術綠洲創作系列《海島浪人》為當代社會議題原創製作，透過戲劇發聲、引發討論。此次作品有別過往嚴肅社會議題，跨足親子類型；結合藝文與教育，增添更豐富多元演出。

《即刻救援》系列去年於桃園鐵玫瑰藝術節首演，一推出售票即刻秒殺，今年第二部的《即刻救援-捲土重來》以輕鬆有趣語境，結合導覽、親子、互動元素的沉浸式戲劇，引領觀眾一步步揭開桃園展演中心的神秘面紗，從大門開始一路至大廳、舞台、貓道、中控室等，深入場館最核心、一般觀眾不易接觸的後台空間，也重新定義觀眾、表演者與場館的關係。

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