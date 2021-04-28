慶母親節　雲門舞集《十三聲》送上最接地氣的藝文饗宴

▲雲門舞集《十三聲》由鄭宗龍編舞。（圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

記者楊淑媛／桃園報導

雲門舞集藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》，於今年母親節的5月8、 9日兩天下午，將在桃園展演中心演出。市府文化局長莊秀美28日指出，《十三聲》編舞靈感來自鄭宗龍聽母親敘述艋舺一位傳奇說書人，以忽男忽女、幼聲老嗓的一人劇團，詮釋古今佚事與鄉野趣談，人稱「十三聲」；歡迎市民朋友母親節帶家人一起創造共同回憶！

▲雲門舞集藝術總監鄭宗龍。（圖／李佳曄攝影／雲門舞集提供）

《十三聲》編創團隊集結跨界音樂人林強，與鄭宗龍一起將宮廟中的咒師請進劇場，也遠赴恆春，採集滿洲婦女生活中世代傳唱的古調，將台灣土地特有的聲音帶進舞作。而獲出版設計界奧斯卡「金蝶獎」金獎的美術設計何佳興，在多次親訪艋舺後，描繪出生猛絢麗的視覺色彩。還有世界劇場設計大獎得主王奕盛，登上美國芭蕾舞雜誌《Pointe》的服裝設計師林秉豪，燈光設計沈柏宏，以及劇場鬼才蔡柏璋，聯手打造當代浮世繪。瑞典日報（Svenska Dagbladet）盛讚《十三聲》是「打動人心的作品。舞作視覺驚人，就像刷子沾滿黑色墨水跳動，接著將紙浸入彩色，最後閃亮霓虹燈大膽襲來。」

▲雲門舞集《十三聲。（圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

鄭宗龍說，走遍世界各國，孕育成長的台灣始終是心中牽掛。今年他帶著《十三聲》巡演全台七城，5月8、9日兩天下午14:30將在桃園展演中心展演廳演出。這部被外媒譽為「全面震撼感官的文化記憶」、法國觀眾大呼「彷彿跟著舞台上的演出又到台灣旅行一次」，台灣舞評用「太狂、太美、太狂、太爽」來形容，年輕觀眾聲稱「心臟被重擊的演出」的作品，期待桃園觀眾與世界一起看見台灣街頭故事。

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