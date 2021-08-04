桃園展演中心疫苗接種站　街頭藝人速寫人物肖像+藝文展覽

▲桃園疫苗接種站，有街頭藝人速寫人物肖像畫。（圖／展演中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市全民接種疫苗、增設桃園展演中心為接種站，市府文化局表示，桃園展演中心一樓場地寬敞，可提供2,000人次的民眾施打疫苗，5、6日除有藝文空間結合藝文展覽《台美國際藝術交流展》，以及街頭藝人在現場，為民眾速寫可愛人物肖像畫，紓解接種疫苗時緊張不安的情緒，期全民防疫藝起來！

▲桃園展演中心疫苗接種站。▼街頭藝人速寫人物肖像畫。（圖／展演中心提供）

桃園展演中心表示，為便利民眾接種疫苗將規畫南平路入口機車停車區，另開車民眾可由同德六街進入場館地下停車場或周邊藝文一街、二街(南、北區)停車場，場館周圍人行步道、停車場出入口等沿途動線將有指示引導民眾前往。

也提醒入館預約施打民眾，務必攜帶身分證、健保卡雙證件，並於通知時段準時報到。由於現場須填寫疫苗接種意願書，民眾也可預先下載填寫，以利現場作業(https://reurl.cc/1YWzqm)。為提供安全環境，每日疫苗施打作業完畢，隨即進行環境消毒，當日下午不對外開放。

桃園疫苗施打站並展出《台美國際藝術交流展》至8月12日，參展對象包括臺灣本土藝術家53位，其中多位參展者為國內各大獎項免審查藝術家、評審及審查委員，包括李茂宗、李亮一、鐘俊雄、楊平猷、陳士侯、蕭世瓊、黃秋月、余燈銓、陳春明、沈建龍、童建銘、李轂摩、邱泰洋、陳愚魚等等，另外協會更廣邀LA Artcore、Neo Art League、West coast drawing、台美畫會等國外團體藝術家及台籍旅外藝術家陳文石、李淑櫻、洪逸凡、郭掌從、劉白、蔡碧桃、蔡蕙香、侯飛月共有25人，共計 84位藝術家參展，展出作品包含雕塑、陶藝、漆藝、西畫、水墨、數位影像創作、裝置藝術及行動藝術影音等，共 175 件，精彩可期。

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