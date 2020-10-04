《即刻救援—捲土重來》沉浸式演出　帶您一窺桃園展演中心劇場

▲觀眾從入口處進場後，即在一樓大廳開始倒數，由來自「超星球」的超星球人演員們，帶領觀眾在60分鐘內，認識劇場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園展演中心3、4日兩天，推出4場沉浸式演出《即刻救援—捲土重來》，由桃園在地劇團「十貳劇場」製作，觀眾從入口處進場後，即在一樓大廳開始倒數，由來自「超星球」的超星球人演員們，帶領觀眾在60分鐘內，採以互動式導覽方式，在充滿劇情的引導，深入場館最核心的舞台、貓道、中控室等設施，認識劇場引發對戲劇的興趣。

▲《即刻救援—捲土重來》每一個場景都是戲，觀眾也是演員，包括工作人員穿著隔離衣，為觀眾進行以高規格防疫措施。（圖／記者楊淑媛攝）

3日和家人購票前往觀看演出的李姓民眾說，她來桃園展演中心看表演很多次，第一次看到沉浸式的演出，也由演員們以戲劇方式的導覽，認識一般觀眾不易接觸到的後台空間，重新定義觀眾、表演者與場館的關係，深覺這是一項非常有意義的藝文教育。

▲演出團隊演出後和觀眾進行座談。▼演出團隊和觀眾合照。（圖／記者楊淑媛攝）

「十貳劇場」的製作人也是團長張凱福表示，桃園展演中心的地點佳、場館空間和設施都很棒，但是售票不易，希望藉由沈浸式的演出，打開中心的場館，讓小朋友對這個場館有興趣，同時藉由演出後的座談，和觀眾進行交流，精進「十貳劇場」的演出。張凱福說，「十貳劇場」即將進行為期3天的工作坊課程，主要談論沈浸式戲劇，全部都是線上，歡迎觀眾到「十貳劇場」粉絲頁報名。

▲▼《即刻救援—捲土重來》帶您一窺劇場。（圖／記者楊淑媛攝）

《即刻救援—捲土重來》由黃琦雯擔任導演，演出「超星球人與超星球反派」的演有：林思辰、黃上嘉、賀駿騏、許芳墐、蔡曜仲、許庭禎、鎮萬鈞、鄧虹、黃惟等人；4日下午13時00分、15時30，仍有2場沉浸式演出，歡迎市民朋友來看演出。

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