遇Delta「只打1劑和沒打差不多」　台大醫：應優先接種2劑

記者陳俊宏／綜合報導

第七輪公費疫苗提供AZ接種，指揮中心指揮官陳時中表示，會以給打第一劑的人為主，至於需要第二劑會另行安排。對此，感染科權威、台大醫院兒童醫院院長黃立民主張「優先打兩劑」，因若碰到目前世界主流的Delta變異株，只接種一劑有打和沒打差不多。

第七期接種對象為於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲（含）以上（即1992年12月31日（含）以前出生），以及滿18歲以上（即2003年9月3日（含）前出生）第九類對象。

預約時間自今上午10時至8月31日中午12時截止，施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

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▲▼目前台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率達42.22%。（圖／記者李毓康攝）



至於已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。而AZ疫苗兩劑接種間隔為10-12周，國內於6月中旬開始大規模接種AZ疫苗，第一波對象是75歲以上長者，據指揮中心統計，到9/3之前會有45萬名75歲以上長者接種滿10周。

陳時中表示，第一階段還是規劃給打第一劑的人為主，依照先後順序，第一劑涵蓋率先做出來，有利於公共防疫相較公平，第二劑會晚一點點。被問及是否會晚於12周，他鬆口表示，希望12周起能完成，但也不排除再延長間隔。

對於國內先衝第一劑覆蓋率，《聯合新聞網》報導，黃立民表示，若碰到目前世界主流的Delta變異株，打完各廠牌疫苗兩劑，保護效果都降了很多，何況只接種一劑、有打和沒打差不多，因此他主張優先打兩劑。