長榮機師兒確診！全校停課14天…市府急匡列「2845接觸者」採檢

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

長榮再爆2名機師「突破性感染」，其中一名機師的孩子也被通報確診。中央流行疫情指揮中心下午證實，2名機師染疫，至於機師兒子則是CT值11確診，為桃園市個案。對此，桃園市長鄭文燦3日下午召開疫情記者會說明個案情況。

▲桃園市政府緊急匡列2845人進行採檢。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

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鄭文燦指出，機師兒子(案16122)9/1開學到校上課，9/2因身體出現不適，便沒有到校上課，目前匡列同班同學34人、老師3人、同住家人105人，共142人居隔加採檢。

另外，市府再匡列北科附工日間部學生2118人、夜間部學生267人、全校教師300人、外校師生18人，共2703人進行自主健康管理及採檢。總共2845名接觸者目前仍在採檢中。

桃園市府3日已要求校方立即全面停課，桃園北科附工校方則在在今天學校師生到校後，緊急宣布自3日中午起停課至9/16，9/17復課，除將與該生近距離接觸的同班師生移往防疫地點隔離檢疫外，其餘全校師生先進行全面採檢中。

▲桃園市政府3日下午召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對這起個案，中央疫情指揮中心指揮官陳時中指示，由於該個案有感染Delta病毒的可能性，須更加謹慎面對，指示同班同學集中檢疫14天、同班同學家人預防性居家檢疫、跨班上課一樣集中檢疫14天、當天曾進入個案使用後教室的使用者也要居隔14天。

鄭文燦表示，因Delta病毒傳播力強，具有高度危險性，桃園跟中央疫情指揮中心決定用更高的標準進行學校方面的採檢工作，除了3日進行PCR檢測外，教育局也提供3千份快篩試劑，提供師生進行於下周二(7日)再進行一次快篩，若出現第二個確診者將會再進行PCR二採，希望能用最快的速度、最嚴格的標準來處理這次的事件。