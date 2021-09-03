台灣還是慢半拍！機組員「尊爵1政策」網全罵爆：又要重新開始嗎？

記者邱晟軒／綜合報導

日前長榮航空一名機師（案16066）自美國返台後確診，由於個案已經打完兩劑AZ疫苗仍染疫，也成為全台首例機組員「突破性感染」的病例，而因應境外移入Delta變異株疫情，指揮中心今（3日）也宣布，桃園即起至9月9日「強化二級警戒」。對此，有網友就氣憤直指，針對機組員0+7的防疫政策，感嘆「很多國家老早就發現Delta會突破疫苗感染，結果我們台灣還是慢半拍！」

指揮中心今日在防疫記者會上指出，新增2例本土病例中，案16121為本國籍50多歲女性，今(2021)年8月26日至9月1日期間因出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、味覺異常及喉嚨痛等症狀多次就醫，9月2日再次就醫並採檢，於今日確診(Ct值25)；已匡列接觸者1人，列居家隔離，其餘相關接觸者匡列中。

案16122為本國籍10多歲男性，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人(案16120)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診(Ct值11)；相關接觸者匡列中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長榮機師爆突破性感染，引起鄉民高度關注與討論。（圖／翻攝PTT）

針對有2長榮機師、機師兒染疫，陳時中高度懷疑是Delta病毒。有鄉民就在PTT以「防疫又要重新開始了嗎？」為題發文表示，「很多國家老早就發現Delta會突破疫苗感染，結果我們台灣還是慢半拍，0+他X的7，現在機師又放毒進來了，我們上一波辛苦防疫後，現在又要重新開始了嗎？」

也有鄉民對機組員防疫規定表達強烈不滿，直指「所有國民都是隔離旅館 檢疫所關14天，就機師最尊爵不凡可以直接回家，然後為了避免傳給家人，所以家人可以優先打疫苗？上次諾富特已經爆過一次，民進黨確定還要這樣繼續搞？」

指揮中心指揮官陳時中表示，因應某國籍航空機師及家人群聚事件，指揮中心啟動疫調及應變作為，原訂為自9月15日起強化機組員返台後防檢疫規定，提前至自9月3日全面實施。

▼9/3強化國籍航空公司機組員返臺防檢疫措施。（圖／指揮中心提供）