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可疑肉品追追追！台東專勤隊查獲5包越南火腿　採樣急送驗

▲▼移民署台東縣專勤隊會同相關單位，前往越南小吃店實施聯合稽查。（圖／台東專勤隊提供，下同）

▲▼移民署台東縣專勤隊會同相關單位，前往越南小吃店實施聯合稽查。（圖／台東專勤隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊26日會同台東縣動物防疫所、台東縣衛生局等單位在台東市1家越南小吃店冷凍櫃內查獲來路不明的越南火腿5包等肉製品，重量達1.64公斤，由台東縣動物防疫所封緘送驗。

台東縣專勤隊為防堵有非洲豬瘟病毒的肉製品於國內流竄，近期密集會同相關單位至轄內小吃店及雜貨商行等處所查訪，並加強向新住民及移工宣導非洲豬瘟防疫觀念。

▲▼移民署台東縣專勤隊會同相關單位，前往越南小吃店實施聯合稽查。（圖／台東專勤隊提供，下同）

此次查獲可疑肉製品，商家不僅無法出示相關購買單據，也未能清楚交代成分及來源，而包裝上也沒有任何標示，稽查人員不敢大意，除了將越南火腿由台東縣動物防疫所送往屏東科技大學檢驗，該隊也持續溯源追查供貨來源。

▲▼移民署台東縣專勤隊會同相關單位，前往越南小吃店實施聯合稽查。（圖／台東專勤隊提供，下同）

冷凍櫃內查獲來路不明且沒有標示的越南火腿5包，重量達1.64公斤 。

台東縣專勤隊隊長黃志明表示，多數鄰近國家已為非洲豬瘟疫區，近期國內也檢驗出多起肉製品帶有非洲豬瘟病毒，中秋佳節將至，呼籲民眾切勿購買來路不明或標示不清的豬肉產品。若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條例」可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。一旦心存僥倖，以身試法，將得不償失，國人食安健康及優質台灣豬需要全民一起守護。

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