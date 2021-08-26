外籍女大生居檢最後1天外出買菜　遭罰20萬滯台11月沒錢看醫生

▲越南籍女大生與書記官及新北分署主任執行官協調，最後在官部門協助下得以返國 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一名越南籍女大生，2020年間居家檢疫違法外出買菜，遭裁罰20萬元，分期僅繳納3萬元，且生活陷入困境，原本休學買機票要返國，沒想到當時越南疫情嚴重管制入境，女大生滯留台灣11個月，又無力繳納罰款，最後在新北地院書記官及新北分署主任執行官協助下，將在28日搭機返回越南。

據了解，越南籍20歲武氏2019年間，申請到新北市林口區一間大學就讀。翌年新冠肺炎疫情爆發後，從越南入境台灣，依法居家檢疫14天，卻在最後一天下午違反規定，與朋友外出買菜3小時，遭衛生局裁罰20萬元。

女大生接到處分書後申請分期付款分20期，但僅繳了1萬元，經衛生局2020年9月間移送至新北分署執行，女大生才又在導師及媽媽幫忙下，繳了2萬元又突然中斷，書記官聯繫校方才得知她生活費已經花費殆盡，越南家人也因為疫情減少收入，無力支助她，只好休學買了機票要返回越南，但當時越南疫情嚴重根本無法回國。

女大生無奈滯留台灣長達11個月，不但花光打工積蓄，還向朋友借支累積8萬元負債，連生病也沒錢看醫生，僅靠越南媽媽匯款4800元，用來支付房租及生活費，最後不得以之下，向書記官求助，懇求先讓她搭乘專機返國，再慢慢支付剩餘的17萬罰款。

書記官接獲後與主任行政執行官商議後，先以電話向越南駐台北經濟文化辦事處求證，證明她所述為真，並經在越南台商幫做擔保，及協助繳納逾期居留罰鍰4,000元，還支付回國後的檢疫費用，讓她可以在28日搭乘專機返回越南，待她回國工作後再分期繳納剩餘罰款。

女大生得知後不敢置信「為何對我那麼好？我以後可以再來台灣嗎？」主任行政執行官告訴她「台灣隨時歡迎妳回來」，還送她2盒台灣製防疫口罩，書記官也贈她2,000元紅包，新北分署楊分署長則代表愛心社，再贈她2,000元紅包，除了祝福並叮囑，將來分期繳納如有困難，要與書記官聯絡，尋商解決，不可放任不理。

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