非洲豬瘟可疑肉製品台東也有！扣5包越南火腿　無購買單據缺標示

▲查獲5包可疑越南火腿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊接獲情資，台東市某個越南小吃店販售可疑肉製品，會同相關單位前往查緝，一舉在店家冷凍櫃內發現來路不明的越南火腿5包等肉製品，重量達1.64公斤，由台東縣動物防疫所封緘送驗，嚴防非洲豬瘟病毒入侵。

台東縣專勤隊為防堵帶有非洲豬瘟病毒的肉製品於國內流竄，近期密集會同相關單位至轄內小吃店及雜貨商行等處所查訪，並加強向新住民及移工宣導非洲豬瘟防疫觀念。

▲查獲5包可疑越南火腿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此次查獲可疑肉製品，商家不僅無法出示相關購買單據，也未能清楚交代成分及來源，而包裝上也沒有任何標示。稽查人員不敢大意，除了將越南火腿由台東縣動物防疫所送往屏東科技大學檢驗，該隊也持續溯源追查供貨來源。

台東縣專勤隊隊長黃志明表示，多數鄰近國家已為非洲豬瘟疫區，近期國內也檢驗出多起肉製品帶有非洲豬瘟病毒，中秋佳節將至，呼籲民眾切勿購買來路不明或標示不清的豬肉產品。若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條例」可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。一旦心存僥倖，以身試法，將得不償失，國人食安健康及優質台灣豬需要全民一起守護。



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