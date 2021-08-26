台中工業區越南雜貨店　查獲2.2公斤不明豬肉送驗

記者李忠憲／台中報導

非洲豬瘟入侵台灣，農委會、食安單位積極查緝越南走私肉製品，保七總隊第三大隊26日在西屯區台中工業區內一家越南雜貨店，再查獲2.2公斤來源不明豬肉，目前送驗中。警方表示，台灣嚴守3年非洲豬瘟防疫正面臨嚴峻考驗，將全面配合防杜非洲豬瘟在境內蔓延。

▲警方在台中工業區越南雜貨店查獲2.2公斤來源不明豬肉。（圖／民眾提供，下同）

台灣嚴格執行非洲豬瘟病毒防疫，上周首度破獲越南走私肉製品到國內，流入市面走私肉品還驗出非洲豬瘟病毒呈陽性；查獲的非洲豬瘟病毒走私肉品，是從越南空運快遞輸入國內，由於非洲豬瘟無藥可治，豬隻致死率達100%，讓台灣如臨大敵，嚴守3年非洲豬瘟的防疫工作正面臨嚴峻考驗。

內政部警政署立刻指示保安警察第七總隊，配合農委會緊急啟動防疫升級措施執行第三波普查非洲豬瘟肉製品專案，針對不明豬肉之販售商家、上下游加強查訪。保七總隊第三大隊今天會同農委會動植物防疫檢驗局、台中市食品藥物安全處等單位，前往西屯區工業一路一家越南雜貨店(東南亞商行)查訪。當場查扣來源不明豬肉共2.2公斤，已交由動植物防檢局台中分局送驗。

保七總隊呼籲，台灣豬隻假如感染非洲豬瘟，將會有多家養豬場及相關產業瞬間崩盤。保七總隊將要求所屬全面配合政府相關單位，從各個面向將非洲豬瘟防杜於境內蔓延。

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