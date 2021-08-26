雲林民宅查扣2罐不明肉鬆送驗　越女：網購自行食用

記者蔡佩旻／雲林報導

上周國內首度破獲越南走私肉製品入境，其中走私肉品遭驗出非洲豬瘟病毒陽性，雲林警方持續地毯式全面食品聯合稽查，警方於昨（25)日在崙背鄉查扣越南籍杜姓女子持有肉鬆2罐，杜女供稱網購來自行食用。因該肉鬆未標示來源及成份，稽查小組查扣送驗是否含非洲豬瘟病毒，警方持續擴大追查中。

▲雲林警方昨日在崙背鄉一處民宅查扣越南籍杜姓女子持有肉鬆2罐，杜女供稱網購來自行食用，稽查小組查扣送驗是否含非洲豬瘟病毒，警方持續擴大追查肉鬆來源。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

日前雲林縣警察局斗六分局員警主動巡查並協同新北市警局海山分局等單位破獲臺灣首例非洲豬瘟走私越南肉製品，後續雲林警察局立組專案小組，報請雲林地方檢察署專責檢察官指揮，並統和農業、衛生、環保等單位成立聯合稽查小組，加強查緝及檢驗能量，並針雲林縣疑似販售處所，可疑民宅，逐處實地稽查。

▲雲林查緝非洲豬瘟食品聯合稽查小組於昨日，針對走私案犯嫌販賣後的處所，全面實施第二波清查，在崙背鄉查扣杜姓越南籍女子購得的肉鬆2罐。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣查緝非洲豬瘟食品聯合稽查小組於昨日，針對走私案犯嫌販賣後的處所，於縣內20鄉鎮全面實施第二波清查，於下午17時許在崙背鄉查扣杜姓越南籍女子購得的肉鬆2罐，經查杜姓女子7月間經網路購買肉鬆，8月17日至超商取貨，供稱是自行食用，遭查獲時尚未開封。

雲林警方表示，因該肉鬆未標示來源及成份，雲林縣聯合稽查小組成員查扣後，立即送由雲林縣動植物防疫所抽驗是否含非洲豬瘟病毒，以釐清是否有涉犯動物傳染病防治條例第41條第1項之擅自輸入禁止輸入之檢疫物等犯行。肉鬆來源仍持續擴大追查中。

雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，非洲豬瘟病毒目前並無疫苗可供施打，且會透過各種媒介傳播，豬隻感染後死亡率極高，此病毒即使於豬肉煮熟後仍可能殘留，豬隻染病後只能進行撲殺，對於本土畜牧產業之危害極大，為免任何破口導致非洲豬瘟疫情擴散，呼籲業者及民眾，切勿抱存僥倖心態鋌而走險，走私肉類製品。

▲雲林警方在崙背鄉查扣杜姓越南籍女子持有肉鬆2罐，經查為杜女購自網路，其並供稱是自行食用，遭警方查獲時尚未開封。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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