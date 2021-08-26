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嘉義大學資源挹注　嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌

▲嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌，大業國中轉型為嘉市首間公立實驗教育學校。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年台灣實驗教育學生人數上升，顯示實驗教育需求日益增加。為提供嘉義市學子及家長更多教育選擇權，市府成立「嘉義市實驗教育課程發展中心」。市長黃敏惠26日前往大業國中，與該校校長陳明君、嘉義大學艾群校長等多位貴賓，共同進行揭牌儀式，正式開啟嘉義市推動實驗教育的嶄新一頁。

▲嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌，大業國中轉型為嘉市首間公立實驗教育學校。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌。（圖／嘉義市政府提供）

向來非常重視教育的黃敏惠強調，教育型態有非常多類別，市府支持且幫助學生多元發展。實驗教育三法通過多年，加上少子化衝擊，大業國中也面臨轉型階段，此時正好是推動實驗教育學校的適當時機。感謝嘉義大學艾群校長帶領團隊，提供優質師資與在地鏈結，並且給予重要的課程開發輔導，跳脫傳統制式教學框架限制，奠定嘉義市推動實驗教育的堅實基礎。

▲嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌，大業國中轉型為嘉市首間公立實驗教育學校。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠提及，除接續110年度委請嘉義大學，執行推動公立學校轉型、辦理學校型態實驗教育的第一期計畫外，現階段也以具體行動，在大業國中成立實驗教育課程發展中心。面對國際潮流的瞬息萬變，只有紮根教育、串聯未來產業發展趨勢，培養孩子能帶著走的能力，適性揚才、發揮孩子獨有的專長，是教育工作的重要核心之一。嘉義市秉持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」精神，全力協助各校發展辦學特色，開創教室新風景，讓孩子成為學習的主人。

▲嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌，大業國中轉型為嘉市首間公立實驗教育學校。（圖／嘉義市政府提供）

對於實驗教育的期許，也已蘊含在中心LOGO的意象中：深藍色代表乘風破浪為實驗教育努力，幸運草代表對孩子們的祝福，紅色的愛心代表孩子對學習的熱忱，圓球代表孩子的學習將不斷滾動前進，彩虹則代表孩子在未來的多元發展。

陳明君校長表示，大業國中預計於民國112年，成為嘉義市首間公辦公營的實驗教育學校，辦學自由度大幅提升，教師也擁有更多教學自主空間，將是第一所導入IB(國際文憑)教育精神，採用STEAM跨域整合教育、CLIL綜合活動領域雙語教學，以及PhenoBL現象本位學習模式等教學，規劃多元課程的學校，期待透過教育轉型，讓大業國中成為嘉義市的教育潮牌。

▲嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌，大業國中轉型為嘉市首間公立實驗教育學校。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義大學艾群校長表示，學校團隊深刻感受市府對實驗教育的重視與信任，各領域學有專精的教授們，也將應聘為中心的諮詢委員，以專業知能輔導即將轉型為學校型態實驗教育的大業國中規劃師資培育、課程發展等相關計畫，奠定成功轉型的基礎。

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