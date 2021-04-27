嘉義大學改裝蘭潭學生宿舍　星級環境316床大一新生受惠

▲嘉大校長艾群與校內主管訪視翻新寢室情形，了解學生使用狀況 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學為營造充滿關懷、溫馨、安全、和諧及具有人性化與新希望的校園，爭取教育部經費補助進行學生宿舍翻新與改造，提供學生一個優質兼具新世代元素的住宿空間。該校蘭潭宿舍中長期整修工程計畫，目前已完成學生宿舍五舍內浴廁全面汰舊換新、淋浴間全面採乾溼分離、屋頂防水及部分寢室設備整修，預計今年9月將提供五舍全新寢室316床給今年大一新生優先使用。

▲蘭潭五舍內淋浴間全面採乾溼分離，讓學生有優質的住宿空間。（圖／嘉義大學提供）

目前入住整修後寢室的森林暨自然資源學系一年級王同學表示，寢室未翻新前，因個人身高較高，睡覺時腳總是會超出床舖，翻修後床舖加長，側邊沖孔護欄加高設計，增加安全性與吊掛空間。應用數學系一年級蔡同學更提到，以前上下床舖的攀爬方式具有潛在的危險性，現在改以「走」的方式上下床舖，採固定式的樓梯並結合收納功能，感覺使用空間增多。另外，個人脊椎不好，汰換過的新椅子非常符合人體工學，覺得舒適度很有感。

▲嘉大積極提升學生住宿品質，希望帶給學生回宿舍就像回「家」的感覺。（圖／嘉義大學提供）

嘉大校長艾群表示，除宿舍寢室內部基本設施整修外，更著重於改造室內公共空間及整建戶外交誼及活動空間，以期融入學生學習、同儕交流及創意機能。111年9月也將完成六舍整修及各個宿舍老舊冷氣汰換；112年9月預計完成二舍整修，希望逐步整修更新學生在嘉大的居住品質及學習環境。

▲改造宿舍半戶外空間活化學生可利用空間示意圖。（圖／嘉義大學提供）

嘉大蘭潭宿舍翻新與改造工程也包括學生五舍半戶外空間、六舍4樓交誼廳及3樓K書中心，將設立「教與學創意發想空間」，以「學習」、「交流」及「休憩」三個區塊劃分，讓學生提升創意與創新能量的舒適場域。在「學習」上，採「翻轉教室」的精神顛覆制式的課桌椅，讓學生在不同家具尺度裡自在地選擇合適閱讀角落或數位學習；在「交流」時，學生能隨時發起討論，席地而坐相互激盪創意；在「休憩」上，開放空間成為學生放鬆身心靈的場所，並透過室內運動設施，增進彼此默契，培養團隊合作之能量。

戶外空間與景觀以「走進自然」、「戶外交流」為出發點，翻轉原先侷限在室內活動空間交流的宿舍區，使學生能在嘉大優美的自然環境中擁有美好的學習與交流場域，讓學生情誼交流不受空間隔閡，從室內到戶外皆有機會觸發，塑造嘉大人文與自然景觀共構的文化景觀。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元 桃紅色超好看