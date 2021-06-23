嘉義大學斥資4億　新民校區新建學生宿舍　　　　

▲嘉大斥資逾4億新建新民校區學生宿舍今(23)日上午舉行動土。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學積極爭取資源進行各校區學生宿舍興建與改造，期能提供學生舒適、溫馨及優質的住宿環境，23日上午嘉大舉行「新民校區學生宿舍新建工程」動土典禮，由校長艾群校長擔任主典者，並邀請校內一級主管、郭書勝建築師及翔宏營造有限公司徐一平董事長等代表參與動土儀式，共同祝禱新建工程順利平安。

▲嘉大新建新民校區學生宿舍舉行動土。（圖／嘉義大學提供）

新民校區新建宿舍座落於嘉義市世賢路四段208巷旁，總工期850個日曆天，預計112年11月完工，工程發包金額4億0,638萬元，經費皆由嘉大自籌。新建宿舍為地上8樓，地下1樓鋼筋混凝土建築，規劃地下1樓為地下停車空間及機房；地上1至2樓為委外招商，讓學生生活機能更加完整；3至8樓為宿舍套房，共有180間雙人套房及18間單人套房，床位數共有378床。建築物為南北向配置，建材及色彩設計以簡素、質樸且具傳統建築內涵之綠建材為主，戶外保留綠樹，植草皮，採用透水鋪面，鬱鬱蔥蔥的綠樹圍繞，打造全新宿舍，期能融合遴近社區，帶動區域發展。

艾群表示，本案興建基地曾因閒置低度利用，遭財政部國產署要求收回，後經同仁努力爭取保留利用，當時所提該項興建案構想書於106年5月獲教育部同意。近年來物價及人力成本高漲，大型工程招標不易，歷經2年重新修訂計畫及4度流標，秉持為提供學生優質嶄新的住宿環境初衷，決定增加校務基金9千萬元的經費挹注該項新建工程，終於在今年5月順利決標。未來將提供嘉大學生一個充滿關懷、溫馨、安全、和諧且具有人性化管理的大學生活動場域，除滿足一般學生住宿需求外，同時照顧弱勢學生，對於來自外縣市的大學新鮮人而言，高品質宿舍也是吸引學生就讀誘因之一，亦有助於未來招收境外國際學生。

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