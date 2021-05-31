嘉大因應疫情取消畢業典禮　門禁管制關閉所有設施

▲嘉大校園因應疫情管制校園車輛進出。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應疫情緊繃且嘉義縣市出現確診案例，嘉義大學防疫小組召開防疫小組會議滾動修正各項防疫措施，並路陸續關閉相關校內設施並嚴格實施門禁管制，最新說明如下:

一、 因應國內疫情警戒升級停止到校上課，全校課程至本學期上課結束(110年6月28日)皆採線上教學，相關教務規定可查詢教務處網頁公告及嘉大防疫專區。

▲嘉大禁止非校內人士非洽公因素校園。（圖／嘉義大學提供）

二、 嘉大各校區禁止非洽公人士進入校園，如需洽公者進入校園須實名制登記，並配合量測體溫與全程佩戴口罩。

三、 各校區採單一出入口管制，有關各校區機車入口說明如下：

1. 蘭潭校區僅保留第一（宿舍區下來西側門7-11旁）、笫四（動物試驗場）及笫五(綜教大樓旁)機車停車場。

2. 民雄校區皆由大門口統一進出，住宿區學生機車停在校門口兩側停車場，到人文館和音樂系系館附近的機車可進入校園，過橋後停在臨時設置的機車停車場（原汽車停車場部分空間）或依指示牌前往原有音樂系系館旁停車場。

3. 新民校區統一從大門進出，封閉獸醫與管理學院兩邊機車停車場入口，機車可經校園停到原來停車場或規劃之臨時停車場。

4. 林森校區維持大門單一入口。

▲嘉大校園因應疫情球場關閉。（圖／嘉義大學提供）

四、 嘉大校區內網球、籃球場及操場暫不開放使用，駐衛警將不定期加強巡邏，勸離非洽公者進入校園，必要時錄影舉發。



五、 嘉大圖書館相關作業可至圖書館網頁查詢最新公告。

六、 校級畢業典禮取消，改採致贈畢業禮物祝福畢業生。

七、 嘉大校內各餐廳及超商禁止室內用餐，均提供外帶服務，進出餐廳實施實聯制，且務必全程正確佩戴口罩。

為保護全體民眾健康，各項防疫措施，將視疫情變化機動調整公告，敬請共體時艱，遵守防疫規範。