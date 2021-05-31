疫情下3所大專想調漲學雜費！　反教盟批：這不是你賺錢的機會

▲反教盟表示，嘉義大學預計同時調漲日間部學士班與研究所學雜費。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者許展溢／台北報導

今（31日）是110學年度大專校院向教育部申請學雜費調整的最後期限，反教育商品化聯盟在臉書點出，嘉義大學、私立樹人醫護管理專科學校和世新大學有意在疫情間調整學雜費，批「這不是你的賺錢機會」，呼籲教育部駁回所有大學學制漲學費案，減輕學生家庭疫情衝擊。

反教盟指出，在這動盪的當口，仍有部分大學強勢進行調漲學雜費申請程序，增加學生與勞工家庭負擔。反教育商品化聯盟盤點各大專院校資訊，發現今年就有3所學校仍執意調漲學雜費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反教盟表示，嘉義大學預計同時調漲日間部學士班與研究所學雜費，大學部學生每人每學期將增加865元學雜費，研究所學生每人每學期將增加557元學雜費，學校於學雜費說明會簡報中，除說明學校將透過調漲學雜費「開源」之外，更透過刪減課程來「節流」，將106學年度到108學年度所減少的985堂授課鐘點數、樽節的1400萬教學費用作為「政績」，透過增加學生經濟負擔、扣減兼任教師任課薪水來經營學校，也造成學生「學費可能越繳越多，能上的課卻越來越少」的荒謬情境。

反教盟指出，世新大學預計調漲的進修部學生學分費則高達12％，平均每位進修部學生每年將增加6000元左右的學雜費支出，更誇張的是，世新大學原定5月17日下午舉辦調漲學費說明會，受到疫情影響本該有所調整，卻未有進一步更動的通知，直到當天下午2點經世新學生權益小組發文，批評校方不顧疫情仍貿然召開實體說明會，校方才臨時調整為線上會議，學校更罔顧師生意見、欲強行走完調漲學分費法定流程，實是趁疫情嚴重時，趁火打劫學費。

▲反教盟呼籲，疫情下，教育部應有相應措施。（圖／記者崔至雲攝）



樹人醫護管理專科學校部分，反教盟提到，自2016至2019年間，每年都向教育部申請調漲學雜費，然而每年都因為「學校與學生的溝通不清楚，而且未明確說明調漲的學費將用於那裡」屢屢遭到教育部駁回，今年樹人醫護管理專科學校再度向教育部申請調漲學雜費，然該校並沒從過去失敗經驗中記取教訓，詳閱該校網站上「學雜費調整專區」，樹人專科今年仍然不符合教育部要求的「資訊公開程序」及「研議公開程序」，網站上所載都是陳舊資料，且並未公開學雜費調漲計畫及支用計畫，絲毫不顧學生意見亦不願溝通。

反教盟呼籲，疫情下，教育部應有相應措施，阻止學校藉由法規漏洞任意調漲嘉義大學研究生、世新大學進修部學生學費，此時放任部分大學調漲學雜費，不僅代表著教育部姑息這些大學侵蝕學生權益，更是直接增加國民在疫情之下的困苦程度，教育部應該駁回所有大學學制漲學費案，一所都不能調漲。