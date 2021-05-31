　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情下3所大專想調漲學雜費！　反教盟批：這不是你賺錢的機會

▲▼國立嘉義大學。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲反教盟表示，嘉義大學預計同時調漲日間部學士班與研究所學雜費。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者許展溢／台北報導

今（31日）是110學年度大專校院向教育部申請學雜費調整的最後期限，反教育商品化聯盟在臉書點出，嘉義大學、私立樹人醫護管理專科學校和世新大學有意在疫情間調整學雜費，批「這不是你的賺錢機會」，呼籲教育部駁回所有大學學制漲學費案，減輕學生家庭疫情衝擊。

反教盟指出，在這動盪的當口，仍有部分大學強勢進行調漲學雜費申請程序，增加學生與勞工家庭負擔。反教育商品化聯盟盤點各大專院校資訊，發現今年就有3所學校仍執意調漲學雜費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反教盟表示，嘉義大學預計同時調漲日間部學士班與研究所學雜費，大學部學生每人每學期將增加865元學雜費，研究所學生每人每學期將增加557元學雜費，學校於學雜費說明會簡報中，除說明學校將透過調漲學雜費「開源」之外，更透過刪減課程來「節流」，將106學年度到108學年度所減少的985堂授課鐘點數、樽節的1400萬教學費用作為「政績」，透過增加學生經濟負擔、扣減兼任教師任課薪水來經營學校，也造成學生「學費可能越繳越多，能上的課卻越來越少」的荒謬情境。

反教盟指出，世新大學預計調漲的進修部學生學分費則高達12％，平均每位進修部學生每年將增加6000元左右的學雜費支出，更誇張的是，世新大學原定5月17日下午舉辦調漲學費說明會，受到疫情影響本該有所調整，卻未有進一步更動的通知，直到當天下午2點經世新學生權益小組發文，批評校方不顧疫情仍貿然召開實體說明會，校方才臨時調整為線上會議，學校更罔顧師生意見、欲強行走完調漲學分費法定流程，實是趁疫情嚴重時，趁火打劫學費。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲反教盟呼籲，疫情下，教育部應有相應措施。（圖／記者崔至雲攝）

樹人醫護管理專科學校部分，反教盟提到，自2016至2019年間，每年都向教育部申請調漲學雜費，然而每年都因為「學校與學生的溝通不清楚，而且未明確說明調漲的學費將用於那裡」屢屢遭到教育部駁回，今年樹人醫護管理專科學校再度向教育部申請調漲學雜費，然該校並沒從過去失敗經驗中記取教訓，詳閱該校網站上「學雜費調整專區」，樹人專科今年仍然不符合教育部要求的「資訊公開程序」及「研議公開程序」，網站上所載都是陳舊資料，且並未公開學雜費調漲計畫及支用計畫，絲毫不顧學生意見亦不願溝通。

反教盟呼籲，疫情下，教育部應有相應措施，阻止學校藉由法規漏洞任意調漲嘉義大學研究生、世新大學進修部學生學費，此時放任部分大學調漲學雜費，不僅代表著教育部姑息這些大學侵蝕學生權益，更是直接增加國民在疫情之下的困苦程度，教育部應該駁回所有大學學制漲學費案，一所都不能調漲。

ET快訊
快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐
死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布
台灣人能「群體免疫」新冠？　急診醫曝2大關鍵：要盡快！
快訊／台股收復萬七！　電子、海運股齊漲
家屬見無最後一面！　禮儀師曝「確診往生直接火化」：拜託少出門
家屬擠爆集中檢疫所送食物　ICU主任多次90度鞠躬：拜託快離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

疫情下3所大專想調漲學雜費！　反教盟批：這不是你賺錢的機會

死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布

瘖啞工人買水餃被嫌髒留「一張紙條」　離開還用手語比謝謝

台北醫院畫面瘋傳！醫戶外救人還得掃積水？急診科主任急上PTT回文

快訊／大雷雨襲嘉義、台南！　密集閃電狂炸防強風

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

疫情下3所大專想調漲學雜費！　反教盟批：這不是你賺錢的機會

死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布

瘖啞工人買水餃被嫌髒留「一張紙條」　離開還用手語比謝謝

台北醫院畫面瘋傳！醫戶外救人還得掃積水？急診科主任急上PTT回文

快訊／大雷雨襲嘉義、台南！　密集閃電狂炸防強風

今天休市...傳統市場採購分流周二見真章　高雄警加強宣導

拓展農產品國際市場　嘉義優質鳳梨進軍日本樂天市場

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

傳奇氣象主播任立渝退休！　「講了50年天氣」曾為颱風夜宿電視台

閃亮亮近3個月「憂鬱症復發」！ 壓抑造成反效果：感到非常陌生

面板業交出好成績！謝金河：台灣一個「慘業」的重生

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

中華電前董座呂學錦遭詐167萬內幕　送錢時還要講「通關密語」

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

疫情再燒2個月？醫：歹勢太久了！現在就看到曙光了

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

台灣能「群體免疫」新冠？醫曝關鍵

今日新增10死　原列調查中5旬女未過世

嘉義宗親會被爆隱匿　成員急解釋

快訊／鋒面對流移入中　高屏防瞬間大雨雷擊強風

豪雨警報再響！夜轟19縣市紫爆

更多熱門

相關新聞

許常德批網路教學是半吊子　教育部回應了

許常德批網路教學是半吊子　教育部回應了

一名自稱為「即將崩潰的媽媽」指出，防疫三級警戒發布後停課不停學，但有些孩子無法按照時間上線、上線也可能不在座位，這種學習對視力也是負擔等批評，該訊息傳遞給音樂人許常德，並由許逐一PO在教育部與六都市長臉書上。許常德說，不是每名家長都可以不上班、盯著小孩學習，政府應設法解決這些家長面臨的問題。教育部回應，會持續精進居家遠距學習的配套措施。

許常德批教育部嚴重失職「忙半吊子網路教學」

許常德批教育部嚴重失職「忙半吊子網路教學」

學生確診再增16人！全台已272染疫生

學生確診再增16人！全台已272染疫生

真理大學有學生確診！校長發信證實

真理大學有學生確診！校長發信證實

教育部建議：線上教學「每節課20至25分鐘」

教育部建議：線上教學「每節課20至25分鐘」

關鍵字：

教育部反教育商品化聯盟世新大學樹人醫護嘉義大學學雜費調漲

讀者迴響

熱門新聞

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

疫情再燒2個月？醫：歹勢太久了！現在就看到曙光了

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

韓國瑜出手了！捐1萬多份醫療物資：自己的人民自己救

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

新北夫妻住旅館　妻陳屍屋內丈夫墜樓亡

野人七號部落「拍片送動力火車」藏洋蔥！小鬼突現身

雷／《全明星》曹佑寧再破節目紀錄

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面