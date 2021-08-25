台南環檢警結盟座談會　聯手合作打擊環境犯罪

▲台南市副市長趙卿惠與台南地檢署檢察長葉淑文共同主會議，就空、水、廢等各項環境犯罪稽查、查緝以及專案合作等進行工作報告與檢討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南環檢警結盟第11次座談會25日舉行，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與台南地檢署檢察長葉淑文共同主會議，就空、水、廢等各項環境犯罪稽查、查緝以及專案合作等進行工作報告與檢討，趙副市長感謝結盟單位通力合作追溯犯罪，嚴懲不肖廠商，維護大台南環境。

出席座談會包括環保署南區環境督察大隊、保七總隊、市政府相關局處、環保團體、台南社大等約80人。會議中除報告2020年至2021年7月共查獲違反環保法令行政罰137件，移函送法辦49件等執行成果外，也就已辦理完成案件如台南監獄看守所污水納入下水道管制等案解除列管，並討論上次18案決議事項辦理情形及4項現場提案。

副市長趙卿惠表示，市政府自2011年成立大台南環檢警結盟以來，三方緊密合作打擊環境犯罪，又每年召開環檢警座談會建立起多方溝通聯繫、資訊交流平台，大幅提高查緝效能，有效維護環境。另外，趙卿惠副市長也特別感謝全市1304位河川巡守隊志工長期協助監測與舉發污染，也盼市民朋友踴躍加入環保志工行列，攜手讓家鄉環境更美好。

葉淑文檢察長肯定環檢警合作且建立溝通平台，許多涉及環境汚染案件，都能有效取締打擊犯罪，維護環境，期待未來更加緊密合作，大台南環境更美好。

環檢警三方合作、分工建立起許多成功典範，例如2020年初環保署南區督察大隊查獲一家金屬表處理業者違法排放廢水，後續由環保局勒令業者停工，又於同年11月發現該廠未遵守停工命令，違反刑責部分則由保七總隊第三大隊第三中隊偵辦，並於同年12月偵查終結作緩起訴處分。除裁罰286萬2千元外並追討2018至2020年不當利得96萬5642元；2021年環保局輔導業者復工，同時也要求工廠廢水設備裝設自動連線監測，24小時與環保局連線。

環保局長謝世傑指出，環保局近年來善用科技儀器監測環境以及蒐證，2020年至2021年7月查獲違反環保法令並移函送法辦49件，其中13場次是運用空拍機等儀器蒐證非法廢棄物棄置場址，期望未來持續透過環保局與檢調、警察、調查局、行政機關及民間力量合作打擊不肖業者，還給民眾一個乾淨、無污染的土地。



環保局呼籲民眾關心環境踴躍檢舉不法，發現污染請打1999專線或環保局公害陳情專線0800-066666，一起守護家鄉、環境永續發展。

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