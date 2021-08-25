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台南疫情59天+0　黃偉哲：台南月餅檢出非洲豬瘟陽性反應！

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，從2019年大家守住台灣，不管是守滷肉飯、肉燥飯，守住台灣，沒有讓非洲豬瘟侵襲，台灣成為亞洲少數，或是世界少數沒有非洲豬瘟疫情的國家，如今台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這是非常嚴重的事情。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，很多國家都是疫情+0之後還是確診，過去台灣也是+0後來又確診，所以+0是可以高興，但是不可以完全放心，像紐西蘭+0有100多天，到最後還是又有確診案例，一天有好幾十個，過去跟台灣一樣疫情表現得不錯的越南，現在一天將近上萬個，連續7天確診破萬，那韓國連續4天確診破兩千，日本連續好幾天確診破兩萬了，這個部分都是表示除了疫苗注射很重要之外，口罩戴口、距離隔好、隔板隔好、手洗乾淨都是很重要的，所以我們特別特別也再三再次地拜託大家，還是要做好防疫的整備。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當然，該開放的部分我們一步一步會開放，一些場域的開放我們還是有條件地開放，也就是雖然場域開放，但是要做好防疫措施，我們也會隨時在稽查這些防疫措施有沒有落實。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，中央流行疫情指揮中心宣布5月11日升級為二級警戒，在全民、醫護人員及第一線防疫的團結努力下，歷經107天後，於25日本土0確診，台南市這段期間有88天無本土確診個案，且自6月28日維持連續59天+0。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長說，COVID-19疫情期間本市啟動三項重點防疫工作：1、防堵不明感染源：擴大高風險接觸對象篩檢、擴大隔離、提供快篩試劑予診所；2、迅速切斷傳播鏈：執行精準疫調、廣設接種站、首創成立即時線上協調指揮中心(OLOCC)；3、確保醫療量能：執行醫院清零計畫、分艙分流、營運降載，全力防堵疫情擴散。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自8月23日展開第6期高端疫苗接種作業起，截至24日共計接種27244人；至24日台南市共接種737876劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率36.1％；第二劑涵蓋率3.4％；劑次涵蓋率39.5％。高端疫苗施打25日無不良反應病例傳出。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，全國疫情+0，顧人也要顧動物，因非洲豬瘟的疑慮，大家從2019年守住台灣，不管是守滷肉飯、肉燥飯，守住台灣，沒有讓非洲豬瘟侵襲，成為亞洲少數，或是世界上少數沒有非洲豬瘟疫情的國家。非洲豬瘟十分可怕，沒有疫苗可以打，你說口蹄疫很厲害、很可怕，但是口蹄疫有疫苗可打，非洲豬瘟沒有疫苗可打，非洲豬瘟致死率幾乎百分之百，所以說一旦感染了，就必需撲殺，要不然豬一定死，且又沒有疫苗可以預防，傳染性又特別強，所以說這是很嚴重的一個動物疾病。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，日前有人就是從國外訂購這個肉豬肉製品，從疫區訂購豬肉製品來台灣，居然還讓他寄成功了，寄成功還可以拿去販售，而且販售了5個月了。不過因為非洲豬瘟的潛伏期大概就20多天，所以說過去的5個多月，如果有感染到養豬場，或是透過人或其他的宿主，傳到豬隻的話，應該早就發病了。到目前為止還算是安全，但不能大意，所以發動全國察查行動是必要的。在台南有查到兩個地方、三種產品，其中有一樣月餅，非洲豬瘟病毒檢測是陽性，那這是一個非常嚴重的事情，且離養豬場很近。雖然是月餅，但如果月餅沒有吃完，就拿去當廚餘，廚餘拿去給豬吃，豬就感染了，這非常危險的事情，他要求農業局、警察局加強查緝。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情與全國一樣+0，但不幸是有非洲豬瘟的疑慮，台南有查月餅產品非洲豬瘟病毒檢測是陽性，這個非常嚴重的事情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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