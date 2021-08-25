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Garmin投資90億　看好台南技發展潛力

▲GPS設備及穿戴裝置大廠Garmin（台灣國際航電）拜訪市長黃偉哲，說明該公司近期擴廠投資進駐台南樹谷園區，打造台灣最大生產基地，預計投資90億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲GPS設備及穿戴裝置大廠Garmin（台灣國際航電）拜訪市長黃偉哲，說明該公司近期擴廠投資進駐台南樹谷園區，打造台灣最大生產基地，預計投資90億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

穿戴裝置大廠Garmin（台灣國際航電）拜訪市長黃偉哲，說明該近期擴廠投資進駐台南樹谷園區，打造台灣最大生產基地，預計投資90億元、創造年產值超過500億元，初期提供1000個就業機會，10月初量產，未來總計將提供超過7500個就業機會，不僅帶動當地經濟發展，也為台南在外子弟提供更多返鄉就業機會。

▲GPS設備及穿戴裝置大廠Garmin（台灣國際航電）拜訪市長黃偉哲，說明該公司近期擴廠投資進駐台南樹谷園區，打造台灣最大生產基地，預計投資90億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，近年台南因高科技與優勢產業發展蓬勃，加上穩紮穩打的經濟實力，已然成為台灣最具投資潛力的城市，近年如台積電、艾司摩爾，聯電加碼投資，以及這次Garmin投資設廠，更加速南科台南園區以及整個台南市的發展，也帶來更多的工作機會。挾著豐富的文化底蘊與在地特色，台南不僅將成為南台灣的科技重鎮，也會是專業人才首選的宜居城市。他歡迎國內外優質廠商到台南投資，詳細資訊可洽招商投資單一窗口服務專線0800-067-795諮詢。

▲GPS設備及穿戴裝置大廠Garmin（台灣國際航電）拜訪市長黃偉哲，說明該公司近期擴廠投資進駐台南樹谷園區，打造台灣最大生產基地，預計投資90億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，市府團隊提供企業專人、專責、專案客製化招商服務，協助投資人解決土地、廠房、水電、勞工、人力等五缺問題，並依需求隨時召開跨局處會議，排除業者投資所遇之各項障礙，每月亦由黃偉哲市長召開投資會報，總計列管2億元以上重大投資案共96案，投資額達3149億元。未來市府也將持續協助Garmin投資設廠各項行政流程，如變更使照、工廠登記等，並隨著未來日益擴增的人才需求，市府亦將持續與在地如成大、南台科大等各大學合作，確保其人力資源支援無虞。

未來市府團隊將持續實踐黃偉哲市長「做得更好，過得更好」的信念，延續既有的經濟藍圖擘劃基礎，積極建構優質的投資環境，期能持續提升台南的城市經濟競爭力，打造台南成為投資首選城市。

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