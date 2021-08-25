開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

▲陽明交通大學在校園設立2座快篩亭，提供師生面費自篩。（圖／陽明交通大學提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

教育部日前要求，各大專院校師生入住校園宿舍前須確認憑證，未通過「自我通報健康關懷表」或「健康憑證」驗證者，一律不得進入宿舍，陽明交大基於師生協力防疫的共識，提供住宿生額外的篩檢管道，讓學生可以免於在校外自費篩檢，首創「校園自我篩檢亭」，讓師生免費進行Covid-19篩檢。

李大嵩校務長表示，避免人員群聚，快篩將透過「防疫2.0平台」預約報名，提供家用快篩試劑給師生自我篩檢；自篩結果將上傳陽明交大健康管理平台供工作人員檢視，並持續自我健康監測，每隔兩週進行例行篩檢及通報。九月也將在校內設置集中篩檢站，由醫療人員進駐親自替師生採檢，讓師生自行選擇篩檢方式。

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「安心就學」計畫得力於交大校友成立之豪祐科技、漢民科技、安肽生醫、久元電子、互貴興業、林行憲先生及近200位校友實物與捐款協助採購試劑。因為校友對母校的資源挹助，使學校有量能為師生的健康把關，建構更安全的就學環境。

▲▼校務長李大嵩快篩後分享檢疫結果。

校方解釋，校園內目前啟動座快篩站，校內師生均可免費使用，使用者須先上網預約，以避免群聚，每日2快篩站的量能為12支(人)，受試者須按預約時間前往，在人員的監測下採檢，現場等待約10分鐘，若結果為陰性則由受試者自行上網登錄，若為陽性則由現場人員立刻登錄通報。校方強調，快篩採檢為自願且免費，受試意願與就學並不衝突，只是提供師生多一層保護。

負責統籌計畫的陽明校區楊慕華校務長表示，面對新興傳染病，每個人都應該對自己的健康負起責任，因此校方鼓勵師生自我篩檢，阻斷可能的傳染鏈，也呼籲已經接種疫苗的人做好個人防護，尚未接種的人盡快安排，才能讓台灣盡速達成群體免疫，恢復正常生活。

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