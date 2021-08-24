拒「換妻」老公竟出大絕！帶正妹砲友多人連結　人妻火大休夫

▲北市人妻收到「妳們是要交換聯誼的那對嗎」意外發現丈夫帶砲友去參加多人雜交，怒提離婚。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

北市人夫婚後管不住下半身，持續與不同女子有所往來，多次被妻抓包充滿曖昧簡訊不打緊！直到有天人妻收到簡姓陌生男子傳訊問「你們是要交換聯誼的那對嗎？」人妻才想起，之前丈夫有問要不要參加換妻俱樂部，豈料他竟將荒唐行為實踐還將自己個資洩漏，更帶上砲友進行多人連結，人妻氣炸訴請離婚，士林地院判准。

人妻小雪（化名）主張自己與丈夫阿賢（化名）結婚已經14年並育有2子，但沒想到婚後阿賢管不住下半身，多次被她看見丈夫與其他女性充滿曖昧的簡訊對話，雖然當下質問，阿賢總是否認沒有超友誼關係，但卻持續周旋在不同女子之間。

可憐的小雪多回為此勞傷費神且與丈夫爭吵到屋頂都快掀開，卻換來阿賢多次在未成年子女面前辱罵她「討客兄」、「不要孩子了」等，讓她飽受煎熬。

▼人夫找妻子一起參加換妻俱樂部後遭拒絕，竟帶砲友上陣。（圖／翻攝pixabay）

更扯的是阿賢在2016年間竟不害躁問小雪「對加入換妻俱樂部有沒有興趣？」小雪以為丈夫在開玩笑不以為然。豈料過沒多久，她突然收到簡姓男子訊息問她「妳們是要交換聯誼的那對嗎？」她驚詫反問「什麼聯誼？聯誼哪對？聯誼哪方面？說啊...」簡男也訝異回「妳老公來問聯誼的事」等語。

小雪痛心入骨傳訊問丈夫「我真的覺得已經分開4、5年，沒有感情，也不要彼此，為什麼就是不肯簽字離婚？」但阿賢卻回她「該解釋的我已經解釋了，我嘴賤跟他發完訊息，就沒回他了，誰知道他過幾個月跑去問你。」

沒想到小雪後來又知道更離譜的事，簡男事後傳訊給阿賢抱怨「我原本以為你是要帶老婆參加的，怎知你後來說要帶砲友」、「我聽到你要找砲友，我很錯愕」、「之前換妻版出事過，所以換妻一定要問過雙方且同意」小雪當下如當頭棒喝，頓然醒悟原來自己拒絕丈夫參加換妻，丈夫竟帶砲友去，毅然決然訴請離婚。

小雪訴請離婚後，阿賢卻不出庭故採一造辯論，法官認阿賢參加換妻俱樂部，違反夫妻常倫的行為，導致小雪無法忍受而分居等情，亦屬實在；再者2人從2016年分居迄今已達5年之久，也無積極修補婚姻的行為，判准離婚。可上訴。

和酒店女友分手！ 經紀前男友狂威脅「讓妳在八大圈紅」下場曝

公車夾頭驚險畫面曝！婦貪方便頭穿隔板刷卡...下秒淒厲慘叫