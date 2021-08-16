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社會 社會焦點 保障人權

和酒店女友分手！ 經紀前男友狂威脅「讓妳在八大圈紅」下場曝

▲ipair,分手,小三。（圖／pexels）

▲任職酒店經紀何男不滿與酒店女友分手，竟將前女友照片PO各八大酒店臉書社團。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

俗話說兔子不吃窩邊草！做酒店經紀人何男近水樓台先得月與旗下小姐發展成情侶，好景不常雙方分手後有情感糾紛。何男化名在臉書各八大行業社團張貼前女友照片，寫下「此小姐曾是我旗下小姐兼女友...會偷錢」等毀謗前女友，不僅如此還傳恐嚇簡訊「我會報復妳」等。前女友感到害怕報警提告，士林地檢署依恐嚇等罪將何男起訴。

酒店小姐喬安（化名）與經紀人何男唇齒相依關係，進而發展成戀人，2人因些許因素分手產生情感糾紛。今年1月30日，何男在家以電腦連結網際網路連線社群網站FACEBOOK「八大行業、應徵小姐、便服店、制服店」、「八大酒店同業應徵隨你PO」社團以暱稱方式，張貼喬安的照片3張，並發表「此小姐曾是我旗下的小姐兼女友，有慣性偷錢習慣」及「請各店家注意以前叫依靜，現在叫狐狸，現在在長春路半套店」等話，甚至呼籲店家堤防客人的錢錢　（錢圖案），最後表示「如有不實歡迎來面對講！」以不實文字指摘喬安，貶損喬安的人格及社會評價。

不僅如此，同日何男再次以手機傳送「這是給妳最後的警告，之後我會發fbig然後各幹部經紀群」，甚至嗆「我會匿名跟ace跟小豪講妳的行為...妳搞我兩次我搞妳一次很合理怕」、「我絕對弄到妳八大生存不去」等文字，導致喬安心生畏懼，上警局報案。

何男到案坦承犯行，檢警依臉書社團結圖2紙及喬安手機簡訊翻拍照2張，認他觸犯恐嚇危險安全罪、加重毀謗罪2罪嫌，犯意分別建請法院分論併罰。

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