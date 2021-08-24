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社會 社會焦點 保障人權

獨／甜美雙寶媽看牙遭強吻脖！醫「情不自禁」毀三觀錄音檔曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區長相甜美的雙寶媽周小姐，在臉書社團《Gangs of Tian Mu 天母幫》PO出自己遭牙醫性騷擾親身經歷，警惕天母女性們注意。內文提及，她欲詢問牙套資訊，前往位於天母商圈牙醫診所，但沒想到卻遭醫生拐騙進獨立空間，進而言語騷擾，更強吻她脖子。周小姐接受《東森新媒體ETtoday》還原當天並提供不堪入耳的錄音檔。

▲▼周小姐遭牙醫性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／天母幫）

▲周小姐日前到北市天母商圈三愛牙醫諮詢牙套，疑遭到馬姓醫生言語性騷擾及親吻脖子。（圖／翻攝自Facebook／天母幫）

周小姐驚魂未定解釋自己因為在該牙醫診所做根管治療，21日上午前往掛號，自己則是最後一位病患。因治療結束，要與醫生討論製作牙套等問題，卻慘遭醫生拐騙進小房間。她進一步指控馬姓醫師將她拐進小房間後，期間不時言語騷擾，甚至趁人不備觸碰她的身體，令人傻眼的是更進一步強吻她的脖子。對於醫生突如其來的侵犯她感到相當害怕，逃離現場後，她仍相當錯愕及驚嚇，更越想越不對，認為不應該漠視醫生錯誤行為，決定23日再次到診所與醫師對質。

周小姐將23日與馬姓醫生對質內容錄音下來並提供給《東森新媒體ETtoday》，錄音內容清楚錄下2人將近9分鐘對話。當周小姐問，你要在這裡跟我談還是到外面，醫生竟不假思索回「在這裡，這是常有的事」，周小姐接著問「我不太懂耶，我來你們這邊看診才三、四次，你覺得有可能說你多喜歡我嗎？」，馬立即回「有可能，第一眼就有可能」甚至強調2次。

▼周小姐遭牙醫性騷擾，已經到派出所填寫性騷擾事件申訴書，不排除後續將提告。（圖／周小姐提供）

▲▼周小姐遭牙醫性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／天母幫）

周小姐滿腦子問號，追問被強吻的事，不僅沒得到道歉更遭醫生大言不慚回「妳明明知道我的出發點是善意」、「我看得出來你的眼神喔」，她帶著疑問且回「我不太理解喔」，醫生則回「我理解就好，我覺得說這是美事好事一樁」，這樣的回答讓周小姐當場傻眼至極，並反問，「如果你覺得是好事就不會隨意觸碰我，不是嗎？」

她不斷詢問醫生為什麼要踰矩，竟得到醫生神回覆，「我會觸碰！我會觸碰！總是要有一個人先觸碰，總不可能是妳先觸碰。」她深深嘆口氣再問「你不怕會吃官司嗎？」馬則回，「那天那樣子，妳如果有不愉快就展現出來，那天也有問妳，對不對？」周激動回，「你並沒有問我！你是說『可不可以給你看一下我的項鍊』」，馬遮蓋罪惡直呼，「我情不自禁！我情不自禁親了妳的脖子。」

▲▼ 三愛牙醫 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲三愛牙醫已婚馬姓醫師遭病患指控性騷擾。（圖／記者黃宥寧攝）

對質過程，周小姐對於醫生脫序回應感到納悶並問，「醫生你是已婚人士耶」，卻得到他莫名情緒激昂回「妳也是已婚人士啊！」，甚至自曝「我總覺得總要有一個人先開始」，周則問「所以你太太知道你在外面這樣？並不知道吧！」被發現疑似時常拈花惹草的馬醫生，則有點腦羞回應，「那個不重要，重要是我跟你，而不是我跟誰」，更再次承認他就是情不自禁想親周小姐脖子。

記者詢問周小姐，是否有看到馬醫生發文表示自己就是三愛牙醫診所負責人，更自爆自己是累犯，且厚顏無恥稱以往只碰日本人妻，不碰台灣人等語。周小姐則回，「有看見，但無法回應可能遭封鎖留言功能」她也提供2張網友留言截圖，指出馬醫生疑使用全日文方式撰寫部落格，文章裡疑是滿滿貶低女性與不雅話語，另名網友則指出，部落格裡有日本媽媽投訴，馬在看診時，會講猥褻的話，例如妳胸部很大，可以摸摸看嗎，他在部落格裡記錄自己與日本媽媽不倫戀，也讓周小姐直呼「真的好可怕」。

▼周小姐截圖2張文章底下網友留言。（圖／周小姐提供）

▲▼ 周小姐提供兩張文章底下網友留言。（圖／周小姐提供）

「這倒楣事斷在我這就好」受訪最後周小姐百般無奈說出微弱小願望，也強調本來不打算有所作為，但想一想如果自己不站出來發聲，萬一又有下一個受害者，甚至下一個遭性侵該怎麼辦才好。對此周小姐也到派出所填寫性騷擾事件申訴書，全案將函送社會局。

《東森新媒體ETtoday》聯繫上馬醫生，他不諱言有親吻脖子，更承認就是想與周小姐發展「性」那件事，下秒更向記者抱怨「人帥是暖男，人醜性騷擾」，可能打從一開始他注定就是失敗。

▼遭指控性騷擾的馬醫生在社團發文表示關於周小姐表示的三X牙醫，就是他開的三愛牙醫診所。（圖／翻攝自Facebook／Gangs of Tian Mu 天母幫）

▲▼ 馬醫師。（圖／翻攝自Facebook／Gangs of Tian Mu 天母幫）

當記者追問是否想要追周小姐，已婚的馬醫生則有些結巴說，「可能有想要跟她有性的往來」，更瀟灑表示就是確定周小姐已婚才決定要追求她，甚至「伸出狼爪」；他強調，人妻比較有文化，如果是單身反而會保持距離。他也表示執業10幾年，有嘗試過幾次與人妻發展但都失敗，沒想到連人妻周小姐也宣告失敗，至於妻子知不知情他在外的風花雪月，他則委婉表示昨晚大概知道了。

至於臉書社團PO文，記者也向他求證是否是他本人發的，他也直接了當承認就是他本人發的，沒有被盜帳號，至於後續，他就等待調查，更說自己是「社會蟑螂」，他認為是與周小姐有共識落差，才導致這樣的「誤會」。

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