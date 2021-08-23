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奇萊玩一夏！單車迎海風嚐海味　台北夫妻留宿10天騎透透

▲▼沿著兩潭自行車道，一路朝七星潭風景區前進。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

▲▼沿著兩潭自行車道，一路朝七星潭風景區前進。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮海岸線綿長，達一百二十餘公里，瀕臨廣大的西太平洋，加上黑潮海流的通過，構成獨特的海岸及海洋性質。市長魏嘉賢、Kadda Hote總經理王贊賓22日與報名的民眾一起體驗「奇萊玩一夏」自行車輕旅行「鱻旅騎緣線」路線，一行人騎上鐵馬、迎著海風，從觀海、玩海、吃海等面向，一起認識海洋、貼近海洋，發現花蓮之美。

活動共有36位民眾參加，其中不乏外地遊客，該路線是沿著兩潭自行車道，一路朝七星潭風景區前進，行程中有一探海礦深層水的奧秘，認識七星潭特殊的捕魚方法和當季鮮魚。而透過解說，大夥得知七星潭海面一片以繩索結成的網為定置漁網，俗稱「煙仔占」，定置漁網可分成垣網（導魚入網用）、圍網及籠網三部份，魚群只能進不能出。黑潮帶著豐富的浮游生物和洄游魚類，滋養了花蓮沿岸海域。

▲▼沿著兩潭自行車道，一路朝七星潭風景區前進。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

中午一行人在「洄遊吧！食魚體驗館」享用到海味套餐盒，是用地捕捉的新鮮漁獲鬼頭刀來入菜，也一起體驗漁網編織DIY，豐富又富有意義的活動，讓參加的民眾收穫滿滿。

▲▼沿著兩潭自行車道，一路朝七星潭風景區前進。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

▲花蓮漁港區拍照打卡留念。

按照往例要抽出一人可獲得Kadda Hote的住宿券，當天王總經理更是一次加碼3張住宿券，共抽出4位幸運兒，讓所有參加的民眾都嗨翻天。其中一名抽到住宿券的幸運兒，是來自台北的王小姐，她說，與先生都十分喜愛自行車活動，從網路上得到活動訊息就立刻報名，為了參加三條路線還特別留在花蓮10天，中間更自行規劃了旅遊行程。夫妻倆對於奇萊玩一夏的活動讚不不絕口，表示，主辦單位用心規劃，讓行程很豐富也很有意義，加上停留的景點很多，完全不用擔心體力不足或跟不上的問題，騎程規劃適合各年齡層，直說明年要揪親朋好友一起來參加。

▲▼沿著兩潭自行車道，一路朝七星潭風景區前進。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

▲認識七星潭特殊的捕魚方法和當季鮮魚。

魏嘉賢表示，花蓮市是一座山海匯聚的城市，作為一座觀光休閒的城市，希望以自行車旅遊為主軸並透過多元族群的人文特色空間營造與串連，讓來訪的遊客體驗一趟豐富的人文歷史之旅。今年度「奇萊玩一夏」路線規劃涵蓋花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉，而推出的三條路線都極具特色，結合部落文化、生態、海洋教育體驗，適合各族群不同需求及喜好，相信大家參加完都會很有收穫，期盼參與民眾或遊客未來也可以依照這樣的路線來規劃一日到多日的遊程。

▲▼沿著兩潭自行車道，一路朝七星潭風景區前進。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

住宿券幸運得主。

2021奇萊玩一夏共8梯次，即將進入尾聲，最後一場是9月4日的布拉旦挑戰線。魏嘉賢再次感謝所有的贊助廠商，讓活動更為豐富與圓滿，並與大家相約明年見。

►腦公！你不可以賴帳喔

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