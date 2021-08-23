夢到老公出軌2次都成真！她心碎求助公公　網聽1句話愣：智慧在哪

▲原PO夢到老公背叛她。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，半年前因為夢到老公背叛她，所以睡醒後便點開對方手機查看，怎料竟發現了整排交友軟體，最後為了孩子，她選擇原諒，然而半年後的現在，她的夢境再度成真，老公竟又「精神出軌」，讓她相當心寒。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

女網友在Dcard的結婚板上，以「新婚育有一子，發現老公精神出軌」為題匿名發文，提到半年前，她夢到自己幫老公接了通電話，並向另一頭的女生說明她的身分，結果對方聽了便嚎啕大哭，讓她不禁起疑，反問老公怎麼回事。不過她隨即就從睡夢中醒來，並看見老公仍躺在一旁呼呼大睡。

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由於夢境太過真實，所以原PO幾天後還是向老公說了這件事，雖然對方當時要她別多想，不過基於好奇心，她還是拿忍不住偷看老公手機，並意外發現隱藏的購買項目中，竟有整排的交友軟體，回推時間，是她懷孕那年就下載了。

▲因為出生在單親家庭，所以原PO希望能給孩子一個完整的家。（示意圖／取自Pixabay）

原PO崩潰大哭後果斷攤牌，老公起初解釋自己只是吵架時想聽聽其他女生意見，接著開始沉默，讓她心痛不已。事後，她因為收到了老公的道歉簡訊，加上出生於單親家庭的她，實在不想讓孩子在不完整的家庭下成長，所以還是決定維持這段婚姻，再給對方一次機會。

然而，事隔半年的現在，原PO又夢到老公背叛她，夢境中，她坐在剛買的新車內，結果忽然有個女生敲窗質問她怎麼坐在自己男友的車上，讓她相當錯愕。醒來以後，她因為內心不安而再度偷看老公手機，結果發現LINE上竟有一排貌似要「約」的女生，這才知道自己的信任又被踐踏。

▲原PO原諒老公後，半年後夢到自己被另個女生敲窗。（示意圖／取自Pixabay）

老公一句「只是好奇看看」讓原PO徹底心寒，但是，她卻不想成為不負責任的母親和媳婦，且也不想讓爸爸擔心，所以最後決定將事情告訴處事一向充滿智慧的公公。怎料，公公聽聞後只說，遇到問題不該是吵架，而是找到問題根源並解決，這是人生的功課。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這累犯了，還要原諒嗎」、「前面解決了，結果呢？還不是再犯，出軌有一就有二，之後還會無數次，如果一次醒來就不會有後續了」、「不放手你只會越來越痛苦，單親沒什麼不好」、「或許兩次的夢都在告訴你『該醒了』」、「公公的智慧在哪裡」、「跟磨合完全沒關係，你公公講的話對你完全無意義」、「你公公根本沒有站在你這邊聽不出來嗎」。