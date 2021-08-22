休假玩PS5　妻卻碎念「以為還是大學生？」他淚吐悲慘婚姻：超後悔

▲老婆的碎念讓原PO理智線斷裂。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名人夫無奈道出婚後的悲哀，早上7點起床幫老婆煮咖啡，整理好廚房的碗盤，趁小孩還沒起床，享受一下難得的PS5時間，結果聽到老婆碎念「早上不開窗簾搞那麼暗，還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」瞬間理智線斷裂，從結婚後沒讓老婆出過半毛錢，家事也都是他在做，後悔踏入這段婚姻。

男網友在Dcard表示，星期六早上7點就起床，幫老婆煮咖啡、收洗碗機裡的碗盤、收小孩的餐具、拿出烘衣機裡的衣服摺好，叫了外送早餐後，趁小孩還沒起床，享受一個禮拜裡為數不多的PS5時間，拉上客廳的窗簾避免電視反光。結果老婆在一旁碎念，「放假早上不打開窗簾搞那麼暗」、「還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」

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他抱怨，結婚之後沒讓老婆花過一毛錢，不用在外工作，自己就像活動ATM，也買了房子不讓老婆跟公婆住，也沒讓老婆一人帶小孩，煮飯的次數比老婆多，家事也都有做，小孩功課也有看，「沒性生活，我買飛機杯也認了，星期六的早上給我一點自由很委屈妳嗎？要是沒結婚還不用自己生這種悶氣」。

▲原PO對於婚姻生活有滿滿的怨氣。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們表示，「還缺老婆嗎，排隊+1」、「就是這種無心的碎念，真的會讓人火大」、「我老公只要做完家事，想打多久的電動都沒關係」、「我好像看到我自己（淚），女人的碎念真的很可怕，明明沒什麼事都可以拿出來念，超級煩，一整個早上的心情都打壞了」、「我未來男友有你一半好就偷笑了」。

有網友給出建議，認為原PO應該找老婆好好溝通，「辛苦你了，或許該跟老婆聊聊？讓她知道某個時段你是想要好好放鬆的做自己的事」、「我覺得你們需要溝通，你不說她永遠不會知道」、「有時候安穩的生活，會讓對方覺得一切都是應該的」、「原PO感覺累積了一堆怨氣，但沒有溝通，婚姻可能就這樣消耗殆盡」。