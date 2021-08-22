　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

休假玩PS5　妻卻碎念「以為還是大學生？」他淚吐悲慘婚姻：超後悔

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲老婆的碎念讓原PO理智線斷裂。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名人夫無奈道出婚後的悲哀，早上7點起床幫老婆煮咖啡，整理好廚房的碗盤，趁小孩還沒起床，享受一下難得的PS5時間，結果聽到老婆碎念「早上不開窗簾搞那麼暗，還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」瞬間理智線斷裂，從結婚後沒讓老婆出過半毛錢，家事也都是他在做，後悔踏入這段婚姻。

男網友在Dcard表示，星期六早上7點就起床，幫老婆煮咖啡、收洗碗機裡的碗盤、收小孩的餐具、拿出烘衣機裡的衣服摺好，叫了外送早餐後，趁小孩還沒起床，享受一個禮拜裡為數不多的PS5時間，拉上客廳的窗簾避免電視反光。結果老婆在一旁碎念，「放假早上不打開窗簾搞那麼暗」、「還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他抱怨，結婚之後沒讓老婆花過一毛錢，不用在外工作，自己就像活動ATM，也買了房子不讓老婆跟公婆住，也沒讓老婆一人帶小孩，煮飯的次數比老婆多，家事也都有做，小孩功課也有看，「沒性生活，我買飛機杯也認了，星期六的早上給我一點自由很委屈妳嗎？要是沒結婚還不用自己生這種悶氣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO對於婚姻生活有滿滿的怨氣。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們表示，「還缺老婆嗎，排隊+1」、「就是這種無心的碎念，真的會讓人火大」、「我老公只要做完家事，想打多久的電動都沒關係」、「我好像看到我自己（淚），女人的碎念真的很可怕，明明沒什麼事都可以拿出來念，超級煩，一整個早上的心情都打壞了」、「我未來男友有你一半好就偷笑了」。

有網友給出建議，認為原PO應該找老婆好好溝通，「辛苦你了，或許該跟老婆聊聊？讓她知道某個時段你是想要好好放鬆的做自己的事」、「我覺得你們需要溝通，你不說她永遠不會知道」、「有時候安穩的生活，會讓對方覺得一切都是應該的」、「原PO感覺累積了一堆怨氣，但沒有溝通，婚姻可能就這樣消耗殆盡」。

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
人妻講電話不穿褲！小王急邀「視訊自慰」：來一發止癢
快訊／首例「非洲豬瘟」肉製品侵台！　農委會將說明
北市按摩師指伸女客私處「你這裡出汗了」　她崩潰報案
快訊／蔡英文明7：30赴台大接種高端　全程直播
快訊／午後雷雨開炸！　3縣市發布大雨特報
22億威力彩他中6碼嗨翻！　「1原因」獎金剩15萬
水果減肥正夯！營養師推「吃這4種」　半顆就有效
LIVE／郭台銘回來了！親催BNT自歐返台　松山機場直擊
走私貓漁船黑歷史起底！陳吉仲「判死刑」　兩任船長下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台晴朗炎熱、午後局部有雨　一張圖秒懂未來一週天氣

休假玩PS5　妻卻碎念「以為還是大學生？」他淚吐悲慘婚姻：超後悔

快訊／國內查獲首例非洲豬瘟肉製品！農委會18：30記者會說明

大雷雨殺到「這三縣市」　還要注意雷擊與強陣風

154隻走私貓撲殺方法是什麼？　動團籲政府公開：讓社會監督

農委會認定「粉黛亂子草」是外來種　喊話南投業者快移除

好兄弟無法群聚！靈媒分析「鬼看不見鬼」：只能靠記憶跟活人連結

高端再加開六之二期！　鄭文燦：桃園1.5萬名額8／23-24預約

高端明開打！李秉穎釋疑「保護力」：有85-90%　3大類疫苗效果一次看

他小時候超怕鬼「出社會」卻無感！鄉民看哭了：沒錢寧願遇索命鬼

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

橘貓翻白眼爽睡　不知蝸牛路過臉上

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

學生挑戰遠距離把垃圾丟進桶裡 結果用力過猛直接甩到2樓超糗

全台晴朗炎熱、午後局部有雨　一張圖秒懂未來一週天氣

休假玩PS5　妻卻碎念「以為還是大學生？」他淚吐悲慘婚姻：超後悔

快訊／國內查獲首例非洲豬瘟肉製品！農委會18：30記者會說明

大雷雨殺到「這三縣市」　還要注意雷擊與強陣風

154隻走私貓撲殺方法是什麼？　動團籲政府公開：讓社會監督

農委會認定「粉黛亂子草」是外來種　喊話南投業者快移除

好兄弟無法群聚！靈媒分析「鬼看不見鬼」：只能靠記憶跟活人連結

高端再加開六之二期！　鄭文燦：桃園1.5萬名額8／23-24預約

高端明開打！李秉穎釋疑「保護力」：有85-90%　3大類疫苗效果一次看

他小時候超怕鬼「出社會」卻無感！鄉民看哭了：沒錢寧願遇索命鬼

要嗨不要命！瑞典密教性愛趴「到處都在做愛」　結果逾100人確診

全台晴朗炎熱、午後局部有雨　一張圖秒懂未來一週天氣

1週內3起！又有陸男「划橡皮艇」偷渡金門　海巡火速逮人

人妻講電話不穿褲！小王急邀「視訊自慰」喊：來一發止癢　人夫崩潰

桃園蓮花季8／29落幕　觀音南瓜節和青埔萬聖節接力登場

廣州中山大學首創「核技術滅蚊」　讓雄蚊「只剩空包彈」沒後代

休假玩PS5　妻卻碎念「以為還是大學生？」他淚吐悲慘婚姻：超後悔

快訊／國內查獲首例非洲豬瘟肉製品！農委會18：30記者會說明

MLB運彩分析／天使vs印地安人　印地安人拼橫掃

桃園33處學校接種站9／1開學後退場　55處市民活動中心接棒

色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶...

生活熱門新聞

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

即／雲林今增1例確診！

今天中元節！普渡拜拜最忌諱2時間點曝

人類感染後死亡率100%　陳吉仲揭走私貓風險

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

今日新增10確診「6本土、4境外」

4星座「頭獎運」超旺！專家曝開運秘訣

莫德納只排第3　「最多國家施打疫苗」曝光

他住商旅筆電被偷！飯店冷回：是你疏失

金曲歷年新人得主「哪屆最猛？」　眾人驚喊這屆：神仙打架

今增6例本土「分佈4縣市」　台北市3例最多！

不混打莫德納原因曝　台大醫第二劑仍打AZ

命理師曝中元節「轉運4招」　吃7顆小番茄

更多熱門

相關新聞

iPhone從6樓掉到1樓「完全沒事」　原因曝光！

iPhone從6樓掉到1樓「完全沒事」　原因曝光！

iPhone從6樓掉到1樓竟完全沒事！一名女網友表示，搭電梯時手滑，手機剛好掉進電梯的縫裡，還聽到墜地的聲音，立刻找警衛，請來修電梯的員工幫忙，後來成功拿回手機，除了一點小擦傷之外，「竟然完全沒事」，因為有超強保護力的耐摔手機殼，對此，有網友說「業配嗎？」並表示正在下訂單。

靠月薪46K「4年存110萬」　26歲買房：比租屋省！

靠月薪46K「4年存110萬」　26歲買房：比租屋省！

月薪6萬？　還是繼承家業2萬3？

月薪6萬？　還是繼承家業2萬3？

「跟老公很久沒愛火！」人妻許願：生蠔多一點

「跟老公很久沒愛火！」人妻許願：生蠔多一點

第一次當房東！「1決定」租屋族讚爆：很佛

第一次當房東！「1決定」租屋族讚爆：很佛

關鍵字：

結婚DCARD婚姻夫妻

讀者迴響

熱門新聞

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

黃少祺罕動怒！兒住防疫旅館「每天餓到受不了」

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

莊凌芸年僅21歲輕生！

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

死亡瞬間！她拍TikTok踩破屋頂摔50m

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面