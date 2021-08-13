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公車夾頭驚險畫面曝！婦貪方便頭穿隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

記者黃宥寧／台北報導

痛！12日晚間6時許，1名婦人搭乘客運坐在後車門第一排位置，公車行經北市木柵時，她預計下車。但車輛還沒停駛，她就急著起身一個move，將頭穿過隔板刷悠遊卡，導致車門一開，頭硬生生就被夾在中間，畫面相當驚悚。對此，客運吳姓組長受訪表示，該段影像是放在群組希望可以機會教育駕駛未來行車要更加小心。

▲▼ 公車 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲婦人搭乘公車還沒下車竟頭跨隔板刷卡，導致頭卡在中間動彈不得 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼婦人遭車門夾住神情痛苦 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 公車 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

該客運行車紀錄器影像清楚拍下，身穿粉紅色上衣婦人，坐在右後車門第一排博愛座位置，她緩緩從背包內拿出悠遊卡，站起身，在車輛尚未停駛時，竟將頭和右手直接越過中間擋板空隙，好巧不巧，司機因為到站要將後車門打開，導致她來不及閃，頭直接遭門夾在扶手跟門板中間。

經了解，該輛公車路線是從捷運動物園站到松山車站，婦人當天是在木柵附近欲下車，當時她遭車門夾住也令一旁乘客驚訝不已，想上前幫助卻因門夾得實在太緊，加上婦人痛得哀哀叫。司機聽見哀嚎聲立刻將車門關上，走向婦人幫助她將頭離開車門。

對此，客運業者吳組長表示，司機是沒有錯！只是因為中間門後方隔板較低，才會中門後方座椅乘客跨越隔板刷卡或放置行李，恰逢到站開門而夾傷乘客。因近期發生2起，希望透過該段影片可以多加教育駕駛同仁，將車輛停妥開門時，多加留意中門監視器顯示畫面，查看乘客是否有類似行為，避免夾傷乘客。

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