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社會 社會焦點 保障人權

士林自助洗衣店DJ深夜動滋動滋　20人high翻秒變夜店...天亮悲劇了

記者黃宥寧／台北報導

疫情降溫玩心升溫！北市士林區主打「夜店風」自助洗衣店，22日晚間因店面租借給3名DJ進行拍攝開直播，導致聲響過大引民眾檢舉。巡邏警員進行勸導，現場約20人也聽話解散。警方指出，有關群聚等違反防疫規定的行為及洗衣店疑經營夜店直播等營業項目不符情事，將移請衛生局及產業發展局分別依法認定裁罰。

▲▼ 社子洗衣店 。（圖／翻攝自Facebook／我是社子人）

▲台北市士林區自助洗衣店22日晚間放嗨歌熱舞，現場聚集20人。（圖／翻攝自Facebook／我是社子人）

士林在地「夜店風」自助洗衣店，裝潢相當吸睛，店內擺設超專業不僅有雷射燈光更有乾冰設備，也吸引不少顧客前往消費。22日有網友在臉書社團「我是社子人」PO出自助洗衣店前燈紅酒綠熱鬧畫面，店裡不僅有DJ放歌嗨歌現場民眾隨音樂勁歌熱舞，場面相當熱鬧。

▼洗衣店黃姓老闆在臉書貼出宣傳廣告文章。（圖／翻攝自Facebook／洗衣店老闆）

▲▼宣傳DM。（圖／翻攝自Facebook／洗衣店老闆）

由於防疫仍持續進行，巡邏警21時許發現該自助洗衣店現場相當high且聚集不少人，便上前勸導，希望在場民眾勿群聚，在警方柔性勸導下，現場約20人逐漸散去，音樂隨後也在晚間22時許結束，還給居民寧靜夜晚。

社子派出所指出，由於當前仍處防疫二級警戒期間，目前已通知鄰近住戶製作筆錄後，後續將依社會秩序維護法裁罰；另有關民眾群聚等違反防疫規定的行為及針對洗衣店疑似經營夜店直播等營業項目不符情事，將移請衛生局及產業發展局分別依法認定裁罰。

對此，士林分局呼籲，防疫期間民眾應注意相關防疫規定，避免大規模聚集，並請民眾如發現違法情事，得向相關單位通報，警方對於任何違法情事，經查證後必定嚴正執法、勿枉勿縱，讓市民有更安心、安全的居住環境。

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