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抓到了！民接詐騙電話怒　機智邀內湖警埋伏抓3人…老大嚇到失聯

▲陳姓民眾接到歹徒詐騙電話、機智報警埋伏內湖警方順利逮捕3名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓民眾接到歹徒詐騙電話、機智報警埋伏內湖警方順利逮捕3名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區一陳姓民眾接到詐騙集團假檢警電話，對方先後假冒中華電信、北市警員、地檢署主要求被害人到銀行提領39萬5千元及1萬美金供警方列管，陳姓被害人驚覺有異，直接打電話報警，內湖警方火速成立專案小組，警方囑咐被害人配合交款，便衣警員則兵分多路包圍監控，先後逮捕詐騙集團車手、控場及收款人員共3犯嫌、全案擴大偵辦中。

內湖警方表示，陳先生報警求助、疑遭詐欺集團以假檢警手法，對方先冒充中華電信人員說他手機門號逾期繳費，又佯稱員警說他涉及洗錢遭列管，之後又偽冒地檢署主任檢察官陳永發，要求陳先生提領台幣39萬5千元及美金1萬元交付。

▲陳姓民眾接到歹徒詐騙電話、機智報警埋伏內湖警方順利逮捕3名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓民眾接到歹徒詐騙電話、機智報警埋伏內湖警方順利逮捕3名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

陳姓民眾直覺有異，通報警方協助，內湖警分局偵查隊與派出所出動多名便衣警力控場、陳男將歹徒約到康寧路3段200號放置現金提袋後離開，警方守株待兔，埋伏順利逮捕（19歲）鄭姓車手。

埋伏警網還在該路段190巷發現另一名不斷用手機拍攝警方逮捕鄭男的可疑男子，警方立刻上前盤查，結果發現是另名該集團在場監視的馮姓車手（27歲），警方要求對方配合，要求馮男與詐騙集團聯絡「錢拿到手了」順利釣出在旁等收錢、該集團專責收贓款的潘姓男子（30歲）。

▲陳姓民眾接到歹徒詐騙電話、機智報警埋伏內湖警方順利逮捕3名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓民眾接詐騙電話、機智報警埋伏警方順利逮捕3名成員、內湖分局長王寶璋特地頒感謝狀致謝。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當機立斷控制潘男，結果該詐騙集團相當狡詐、要求收贓款的潘男把現金放入台北京站轉運站的密碼置物櫃，該集團老大還溫馨傳訊給潘男「收錢辛苦了、就拿錢去中山區老爺酒店買個15萬的LV包犒賞自己吧！」

警方立刻押解潘男到該飯店LV專櫃商討一個該品牌的大型手提袋，佯裝潘嫌有執行命令購物，但疑因潘男回報時間有落差、或者現場尚有第4名歹徒監控，詐騙集團疑發現派出3名小弟都落入警方手中，就此失去聯繫，警方正循線擴大清查。

警方收網逮捕該詐騙集團3名包含車手、取款手、內湖警分局長王寶璋也特頒感謝狀給見義勇為的陳姓民眾、因為陳男機警布局並配合警方、才有這次重創詐騙集團的收網行動。

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