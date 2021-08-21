烏龍詐團給錯帳號　他狂按ATM匯不出！警臨門一腳保住他血汗錢

▲許姓男子遭詐騙依歹徒指示操作ATM。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市許姓男子20日接獲購物診詐騙，前往超商ATM操作，巡邏員警發現他邊講電話邊按覺得不尋常，並說明銀行沒有權限凍結另一家帳戶，而且該帳戶又列為警示帳戶，所幸歹徒給的帳戶代號錯誤，才未轉出金額，保住許男的血汗錢。

▲經警方告知該帳戶早列為警示帳戶，且帳戶號碼錯誤才保住血汗錢。（圖／桃園警分局提供）

昨日17時30分許，桃園警察分局龍安派出所員警潘彥光於龍安街某超商巡簽時，察覺許姓民眾邊講電話邊操作ATM，且數次操作失敗，立即上前關懷詢問。許男表示，接獲網路書店員工電話，說因為員工操作錯誤，致使他所訂購書籍，會在其兩個不同銀行帳戶(第一銀行及台灣銀行)被重複扣款，要其遵照銀行人員指示到超商操作ATM先行凍結兩家銀行帳戶避免扣款。

員警研判是詐騙集團慣用手法，請許先生勿匯款，並請同仁查詢，確認其中一組帳號已被列警示，但許先生仍抱持疑問，表示來電顯示確係銀行電話，員警向其說明詐騙集團利用網路語音電話即可竄改顯示號碼。

為解除許男疑惑，透過銀行客服電話查詢，當即指出其中破綻，1.網路書店員工操作錯誤，店家可立即更正不須透過銀行2.銀行沒有權限請客戶利用ATM凍結另家銀行帳戶，許先生當場醒悟過來，但他還是想不通為何起初的兩次操作會失敗，後經查詢，原來是對方給的帳戶代號錯誤，才讓許先生保住了血汗錢。

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