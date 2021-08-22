　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

LINE傳假地檢署公文　台中婦遭「法院主任」騙走9百萬

▲刑事局22日針對詐騙集團以LINE傳遞院檢假公文騙取民眾財產提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局22日針對詐騙集團以LINE傳遞院檢假公文騙取民眾財產提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局對詐騙集團改使用手機通訊軟體LINE傳送假民眾涉案簡訊提出預警！今年8月初，台中市1名60多歲的陳女士接到1通陌生的LINE訊息，對方表示自己是地方法院主任，大頭貼顯示地方法院LOGO，對方告知她涉及洗錢防制法、偽造文書、毒品危害防制條例等多項罪名，請她配合調查。

被害人陳女士對對方所言信以為真，接續透過LINE與這位法院主任保持對話，最終提領存款交付高達9百多萬，甚至把2張提款卡和密碼也都交給對方。

▲刑事局22日針對詐騙集團以LINE傳遞院檢假公文騙取民眾財產提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局22日針對詐騙集團以LINE傳遞院檢假公文騙取民眾財產提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查這起詐騙犯罪案件，詐騙集團假裝法院主任，透過LINE與被害人陳女士搭上線、並以LINE傳假冒地檢署傳票假公文，佯稱陳女士涉嫌多起刑事重罪。

這起詐騙案LINE的對話中，假冒法院主任的歹徒一直強勢要求陳女士配合指示，不僅要求她在銀行內不許通話，並要求若銀行員問起資金用途，就說是自己投資之用，歹徒聲稱會派人監控她嚴刑，被害人只好言聽計從。

陳女士先從2個帳戶領出約400萬元現金，與對方約在住家附近的芒果樹下，交付給所謂的替代役男；隔天一早，又再前往不同銀行領取300萬元，同樣約在芒果樹下交付款項。4天後，陳女士依然繼續依照指示，提領170萬元在自家樓下將錢交付出去；事隔3天，陳女士再一次提領50萬元，並依陳主任指示將錢放在旁邊機車腳踏墊上讓歹徒拿取。

經過4次提領交付，陳女越想越不對勁，決定到地方法院直接聯繫陳主任本人，才得知被騙，但已遭歹徒騙取900多萬元，提款卡和密碼也被對方取得、只好報警求助。

警方指出：詐騙手法再變，詐騙集團透過加LINE與民眾聯繫，先以偽造機關LOGO、公文取信於民，再於言談之中不斷灌輸民眾須配合調查，讓被害人心生畏懼，阻斷民眾向外求援動機，同時教導民眾如何應對，迴避銀行端的關懷提問，手段非常惡劣。

刑事局呼籲，為防止陌生人突然加入好友，民眾可以點選LINE將「允許被加入好友」的功能關閉，這樣就可以避免被陌生人以電話號碼搜尋而加入好友。更重要的是，如果接到自稱公務機關人員的來電或LINE訊息，第一步請務必自行透過其他管道查證對方身分是否屬實，民眾若如有疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

【相關新聞】

父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒　督察長帶回輔導

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

 

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
黃少祺老婆被反嗆「電話中咆哮」　防疫飯店道歉了
獨／噁！台中女點UberEats竟咬到「一顆蛀牙」　店家回應
快訊／北市+3確診！分佈「這3區」　本週5例感染源不明
LIVE／聯亞新冠疫苗「EUA未過」　董事長說明下一步
還來得及！中元節「最旺時辰」在這　威力彩明衝27億
台大醫釋疑高端「保護力」有這麼高！　3大類疫苗效果一次看
154貓遭處死！對比德國走私動物差很大　網解析「2原因」
快訊／曾跟雙北確診者「打麻將」　桃園女採檢後染疫
快訊／郭台銘16:50抵台！傳帶回百萬劑BNT疫苗　永齡回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

持折疊刀搶運將7千元　他稱「罹病失業」求減刑遭打臉

酒測攔查點不停！她收18萬罰單提告　警「沒放告示牌」吞敗

情侶南下訪友疑遭逼車槍擊　駕駛驚魂：對方並行...車窗就破了

女酒測屢吹失敗　警查出「2次酒駕前科」認定拒測！罰18萬吊照

解封喝太嗨！襲警撥掉密錄器還罵「幹X娘」　3男下場慘

快訊／中興大學校內突冒火光　廢棄物不明原因起火燃燒

LINE傳假地檢署公文　台中婦遭「法院主任」騙走9百萬

中元節高雄16「賭鬼」被收...他辯來領便當　警請吃「粉紅符」

改裝車深夜群聚吵死人！　桃警封鎖攔查取締19件

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

橘貓翻白眼爽睡　不知蝸牛路過臉上

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

學生挑戰遠距離把垃圾丟進桶裡 結果用力過猛直接甩到2樓超糗

女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

持折疊刀搶運將7千元　他稱「罹病失業」求減刑遭打臉

酒測攔查點不停！她收18萬罰單提告　警「沒放告示牌」吞敗

情侶南下訪友疑遭逼車槍擊　駕駛驚魂：對方並行...車窗就破了

女酒測屢吹失敗　警查出「2次酒駕前科」認定拒測！罰18萬吊照

解封喝太嗨！襲警撥掉密錄器還罵「幹X娘」　3男下場慘

快訊／中興大學校內突冒火光　廢棄物不明原因起火燃燒

LINE傳假地檢署公文　台中婦遭「法院主任」騙走9百萬

中元節高雄16「賭鬼」被收...他辯來領便當　警請吃「粉紅符」

改裝車深夜群聚吵死人！　桃警封鎖攔查取締19件

快訊／聯亞生技談新冠疫苗EUA！董事長王長怡：政府審查標準「太過片面」

王柏融安打再演出本季首盜　宋家豪第40場出賽無失分

鮮甜湯汁「炸滿嘴」！中壢住宅區神秘湯包　配上滿滿蔥花吃更過癮

楊勇緯驚喜頒金曲獎秒殺西裝控…日粉洗版！　郭婞淳揭他貼心一面

呂彥青加入中信試刀　二軍先發5局丟2分

帕奎奧復出落敗無緣金腰帶　1個月後考慮參選菲律賓總統

女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

3小時就賣光！板橋超夯爆餡煎餅　外皮酥軟高麗菜內餡爽脆又多汁

男路邊撿冥婚紅包「無禮1句話」鐵齒不管 　命理師廖美然：完蛋了！

黃少祺老婆被嗆「電話中咆哮」　防疫飯店道歉：會加強員工訓練

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

社會熱門新聞

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

上尉喝醉街頭狂譙警五字經　竟是陸軍副司令兒

即／鼓山知名大樓驚傳男子墜樓　撞破3樓遮雨棚落地

副司令老爸臉全丟光！「爛醉上尉」譙警畫面曝

84歲翁一路Z字狂倒車！女騎士慘被「捲車底拖行」慘死

女鬼太美捨不得放生　高大成助手「絕後」求活

快訊／台中國道傳槍聲！25歲男「左手腕中彈」送醫

獨／湯裡有牙齒！點UberEats外送竟咬到「蛀牙」

夫蹲牢！人妻「幫男客手工排毒」挨告破壞婚姻

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家

媽騎車自摔亡　兒戳破縣府說法告國賠結果出爐

人道處理154隻走私貓！防檢局：已全數安樂死

250喵星人將1針安樂死　動保悲搶命

侵犯國中妹　飲料店老闆鬼扯：以前是婦產科醫師

更多熱門

相關新聞

她傳「父親節好想你」被已讀！對話惹哭萬人

她傳「父親節好想你」被已讀！對話惹哭萬人

「沒想到會在2021成為了沒有爸爸的孩子...」一名女網友淚訴，日前爸爸癌症過世，今年的父親節讓她特別感傷，便決定傳訊給爸爸，沒想到才按下發送，訊息就被「已讀」，背後真相超暖，引發萬人噴淚安慰，「雖然妳看不見，但是爸爸其實就在妳身邊陪著妳的喔！」

烏龍詐團給錯帳號　他狂按ATM匯不出

烏龍詐團給錯帳號　他狂按ATM匯不出

LINE「上班族小劇場」貼圖限時3折！　12組貼圖18元帶回家

LINE「上班族小劇場」貼圖限時3折！　12組貼圖18元帶回家

羞傳私密照給跑友！下秒見「15人已讀」糗了

羞傳私密照給跑友！下秒見「15人已讀」糗了

松山之亂8千元河蟹被罵翻

松山之亂8千元河蟹被罵翻

關鍵字：

刑事局預防科詐騙集團LINE地檢署假公文900萬

讀者迴響

熱門新聞

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

黃少祺罕動怒！兒住防疫旅館「每天餓到受不了」

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

莊凌芸年僅21歲輕生！

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面