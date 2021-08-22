LINE傳假地檢署公文　台中婦遭「法院主任」騙走9百萬

▲刑事局22日針對詐騙集團以LINE傳遞院檢假公文騙取民眾財產提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局對詐騙集團改使用手機通訊軟體LINE傳送假民眾涉案簡訊提出預警！今年8月初，台中市1名60多歲的陳女士接到1通陌生的LINE訊息，對方表示自己是地方法院主任，大頭貼顯示地方法院LOGO，對方告知她涉及洗錢防制法、偽造文書、毒品危害防制條例等多項罪名，請她配合調查。

被害人陳女士對對方所言信以為真，接續透過LINE與這位法院主任保持對話，最終提領存款交付高達9百多萬，甚至把2張提款卡和密碼也都交給對方。

▲刑事局22日針對詐騙集團以LINE傳遞院檢假公文騙取民眾財產提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查這起詐騙犯罪案件，詐騙集團假裝法院主任，透過LINE與被害人陳女士搭上線、並以LINE傳假冒地檢署傳票假公文，佯稱陳女士涉嫌多起刑事重罪。

這起詐騙案LINE的對話中，假冒法院主任的歹徒一直強勢要求陳女士配合指示，不僅要求她在銀行內不許通話，並要求若銀行員問起資金用途，就說是自己投資之用，歹徒聲稱會派人監控她嚴刑，被害人只好言聽計從。

陳女士先從2個帳戶領出約400萬元現金，與對方約在住家附近的芒果樹下，交付給所謂的替代役男；隔天一早，又再前往不同銀行領取300萬元，同樣約在芒果樹下交付款項。4天後，陳女士依然繼續依照指示，提領170萬元在自家樓下將錢交付出去；事隔3天，陳女士再一次提領50萬元，並依陳主任指示將錢放在旁邊機車腳踏墊上讓歹徒拿取。

經過4次提領交付，陳女越想越不對勁，決定到地方法院直接聯繫陳主任本人，才得知被騙，但已遭歹徒騙取900多萬元，提款卡和密碼也被對方取得、只好報警求助。

警方指出：詐騙手法再變，詐騙集團透過加LINE與民眾聯繫，先以偽造機關LOGO、公文取信於民，再於言談之中不斷灌輸民眾須配合調查，讓被害人心生畏懼，阻斷民眾向外求援動機，同時教導民眾如何應對，迴避銀行端的關懷提問，手段非常惡劣。

刑事局呼籲，為防止陌生人突然加入好友，民眾可以點選LINE將「允許被加入好友」的功能關閉，這樣就可以避免被陌生人以電話號碼搜尋而加入好友。更重要的是，如果接到自稱公務機關人員的來電或LINE訊息，第一步請務必自行透過其他管道查證對方身分是否屬實，民眾若如有疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

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