空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒　督察長帶回輔導

▲空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校2日上午到總統府前下跪，後來經府方通知空軍督察長柳惠千帶回輔導。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，2日清晨6時許穿著空軍軍服到總統府前「下跪」陳情。此舉驚動總統府侍衛室，府方依規定通報後空軍司令，驚動空軍司令部督察長柳惠千少將趕到現場將他帶回輔導。

擔任空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長的少校李敦鵬，服役已達22年，但多次向單位申請延長役期遭拒，去年已經私下到總統府陳情，今天清晨6點多，直接身穿軍服，在重慶南路與寶慶路口下跪。

李身穿空軍軍服當街下跪舉動，驚動總統府周遭憲兵及侍衛室，轄區警方、總統府方面警衛組林志勇上校前去溝通，並火速帶離現場同時通報空軍司令部，最終由司令部督察長柳惠千少將前來帶回。

對於延長役期一事，國防部空軍司令部表示，各專長申請延役案，均會依照人事相關法規，以及專長、員額等因素進行評估；同時，也會加強各單位透過正確申訴程序，建立軍人法紀觀念。

但國防部指出：李敦鵬穿著軍服下跪的舉動，在軍方內部掀起譁然，根據軍人禮儀，穿著軍服最多單膝跪地，雙膝跪地只有被俘或伏法槍斃時才會有。軍方人士認為，可以透過正確的申訴程序。轄區中正一警方則指出，因李姓少校在總統府外圍道路下跪陳情，並無其他違法行為，警方僅在場監控維安，並未涉入。

【相關新聞】



►快訊／王定宇許淑華批環南市場「7變3」 自治會長林勝東強硬回擊



►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解

►快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了 警方急戒護送檢疫所隔離