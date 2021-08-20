快訊／前民進黨北市高層子起訴　趙介佑涉販毒+車手團+組職犯罪





▲前民進黨台北市高層之子趙介佑涉販毒、詐欺遭檢察官提起公訴。（圖／翻攝自趙介佑臉書）



記者劉昌松／台北報導



前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉嫌參與詐騙車手團、又組織販賣毒品，4月間遭搜索收押至今，趙原本矢口否認涉案，辯稱只是協助不法組織「維護秩序」，但見檢警查扣相關通聯記錄後，坦承犯行，台北地檢署20日依《組織犯罪條例》等罪，起訴趙介佑和同夥陳威宇等共7人。



趙介佑被警方註記為北聯幫成員，因涉及毒品、詐欺案遭羈押後，政二代身分曝光，引發外界質疑民進黨黑道治國，除趙介佑被開除黨籍外，趙父趙映光辭去北市黨部評委召集人，姑姑趙心瑜也辭去黨部執行長。



全案起因於檢警2020年偵辦一起電信詐欺案件時，發現多名協助詐騙集團提款的車手，同時涉嫌販賣毒品，循線查出主嫌陳威佑以及趙介佑涉有重嫌，2021年4月間，分波展開搜索，查扣600多包毒咖啡以及少量K他命，趙介佑因矢口否認犯嫌，遭檢察官聲押禁見獲准，並曾獲准延長羈押。



趙介佑一開始辯稱，從未參與詐騙車手以及販毒集團的運作，僅因介紹一些朋友參與，所以偶而出面協助維護秩序，但對於他為何會下指令分配集團成員工作區域以及排班等，無法交代，最後坦承犯行，遭檢察官起訴，移由台北地院決定是否繼續羈押。

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