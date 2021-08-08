父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

記者張君豪／台北報導

今天父親節！但台北市中正區將中華路長沙路口15時許發生一起男騎士意外自摔死亡的不幸事件！根據警方調查，當時陳姓男子（37歲）騎乘機車在中華路一段外側慢車道往北方向行駛，卻因不明原因自摔倒地，經過目擊民眾報警求助，台北市消防局出動救護車到場搶救。

▲北市中華路、長沙街口8日發生一起車禍，陳男送醫後宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市中華路、長沙街口8日發生一起車禍，陳男送醫後宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調閱陳男機車上的行車紀錄器，發現陳男當時行駛在中華路慢車道外側，初步研判可能因為機車連續駛過路邊的排水溝蓋造成重心不穩才釀成自摔悲劇，加上陳男人車倒地後仍遭機車拖行約10公尺，研判頭部有撞擊到路旁人行道平台。

救護人員當場發現騎士陳男已無呼吸心跳，初步檢視頭部及胸部有外力撞擊擦挫傷，情況相當危急，雖然救護車迅速將自摔倒地的陳男送往台大醫院急診室搶救，但院方仍在16時20分左右宣告不治，至於自摔意外發生原因、以及陳男是否有酒駕情事警方仍在深入調查。

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