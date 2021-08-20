受害人變加害人！她遭詐50萬　改當車手：賺回來就不幹了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗南警分局今（20）日埋伏查獲依約取款的詐欺車手，警方調查發現案情荒謬，所逮獲的車手竟是50多歲婦人，而該名婦人原來曾是遭詐騙的受害者，向警方供稱，為了賺回被騙的錢，被吸收成為詐騙集團的一員，才會惡性循環的繼續對無辜受害者實施詐騙，全案依詐欺罪移送地檢署擴大偵辦中。

▲斗南警分局今日上午埋伏查獲依約取款的詐欺車手，所逮獲的車手竟是50多歲婦人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埤鄉一名伍姓有夫之婦，在今年6月間，曾遭詐騙面交1百萬元，沒想到衰運連連，竟於昨（19）日接獲自稱美國軍官愛戀的詐騙電話，說要派助理前來取款。伍姓婦人因曾受騙，機警求助斗南警分局，警方獲報後立即將計就計，由伍姓婦人協助約定取款車手，在20日上午9時到斗南順安宮廟前交付150萬元，給對方派來取款的助理。

當時，伍姓受害人帶著內裝玩具鈔的「鉅款」紙袋，在順安宮前等候車手，果然有一名年約50歲的許姓婦人搭乘計程車前來取款，正交付金錢時即由埋伏員警蜂擁而上，當場逮獲該名許姓婦人車手，警方幾經確認，雖跟一般人印象中的年輕車手形態不一樣，不過證據擺在眼前，警方依規定偵辦。

▲警方將計就計，由伍姓婦人協助約定取款車手，在20日上午9時在斗南順安宮交付150萬元給對方派來取款的助理。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，被逮捕的許姓嫌犯自述，因之前被詐騙集團騙走50萬，為了賺回辛苦被騙的錢，誤信詐騙集團的圈套，被吸收成為一員，依集團指示，前往各地收取詐欺款項，每次任務賺取5萬元，遂在今日上午依指示由彰化搭區間車前來斗南，走出斗南站後即轉搭計程車前往約定的地點取款，原想說等賺回被騙的錢就要收手，遭逮後身份從受害者變加害者。

斗南警察分局長蘇旭茂表示，民眾接獲詐欺電話時，應詳加查證，如有疑問隨時可撥打165專線或當地派出所電話諮詢，另現在網路詐騙案例層出不窮，也呼籲民眾勿點閱來路不明網址、一頁式廣告等易受騙網站，如欲了解相關宣導資訊，也歡迎民眾加入本分局臉書專業，隨時接收第一手防制詐騙資訊。

▲警方調查發現案情荒謬，所逮獲的車手竟是50多歲婦人，而該名婦人原來曾是遭詐騙的受害者。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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