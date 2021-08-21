你女兒在我手上！母端50萬面交　北市信義警單日連破2詐欺+毒品

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局在20日接連收網2起詐欺案件，其中一件溯源銀行逮住的車手，在萬華查獲上游負責收錢的「車手頭」；另一起案件則為，婦人接獲電話，聲稱女兒遭綁架，直接匯款50萬救女，警方事後在新竹市區查獲涉嫌面交的車手。

警方調查，9日信義分局警力在銀行巡邏時，發現1名高姓車手正在提款，事後高男送辦後，又循線在20日上午時分追查上游，在萬華的平價旅館查獲涉嫌收錢的「車手頭」，並查獲毒品咖啡包，訊後依照詐欺、毒品罪送辦。

▲北市信義分局20日連破2起詐欺案件，並均起獲毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

信義分局偵查隊，也在21上午帶回另起詐騙案件嫌犯，據悉為1名66歲的張姓婦人，在9日上午10時許接獲報案，對方聲稱張婦女兒替人作保，但對方落跑要女兒擔起債務，所以將女兒押走，並要張婦匯款50萬元。

張婦跑到銀行匯款之後，才發現遭人設局詐騙，警方循線追查，一路鎖定34歲的謝姓車手，並追查謝躲藏在新竹市區，並在租屋處當場逮人，並查獲毒品安非他命，訊後也依照詐欺、毒品等罪嫌送辦。

信義分局呼籲，值此疫情警戒期間，國內詐騙案件頻傳，民眾若接獲可疑來電，請立即向警方報案查證，阻絕詐欺集團可趁之機。

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