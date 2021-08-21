「跟老公很久沒愛火！」人妻訂生蠔許願：多給一點　店家1舉動讚爆

▲佛心店家多送兩顆生蠔。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

外送服務在疫情期間給了民眾不少方便，也常常看到有趣的備註，忍不住會心一笑，一名女網友表示，，接到一筆外送訂單，客人點了蒜蓉烤生蠔以及脫衣烤蝦各一份，並再備註欄寫下，希望店家可以給多一點，「很久沒有跟老公愛的火花了」，店家二話不說直接加碼送2顆大生蠔，網友們讚爆「太佛心了吧」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，接到一筆訂單，客人點了蒜蓉烤生蠔，以及脫衣烤蝦各一份，有趣的是，備註欄竟寫著「希望多一點，我老公很久沒有跟我有愛的火花了」，希望店家可以加量不加價，沒想到超佛新店家竟然大方多送2顆生蠔，還在外盒寫上「多送你兩顆，叫你老公今晚賣力點喔！」

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▲客人許願店家可以多給一點。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文曝光後，網友大讚店家佛心，「多了你的贊助能多推二下了」、「這樣也可以多給2顆喔，哪一家我也要」、「老闆人真好」、「結果老公今晚加班沒回家，最後完食的是老婆」、「下次用這招，學起來」、「求店家，我也要努力了」、「這樣滿月記得送店家油飯喔」、「這位老公，大家都期待你有好表現」。

關於訂單備註欄的趣事，本站日前曾報導《主管太討厭？ 外送員見「訂單1備註」笑不要惹員工：幫主管菊花QＱ》，一名外送員接到一筆外送訂單，其中一樣餐點備註竟寫著，「主管要吃，請超大辣，辣爆牠！」讓他看了笑翻天，直呼「真的不要亂惹員工」。