老公堅持「生小孩也AA制」！人妻心寒想放生　網揭1關鍵做到就可以

▲老公希望小孩的開銷AA制。（示意圖／123RF）



記者黃可昀／綜合報導

現代許多情侶交往是選擇AA制，但結婚生小孩以後還會分這麼細嗎？一名人妻抱怨，老公是AA制支持者，結婚以後同樣各自負擔自己的開銷，就連現在要生小孩了，老公仍要求一切AA制，讓她開始思考該不該結束這段婚姻。

原PO在臉書「靠北老公2.0」匿名抱怨，她和老公從交往時期就是AA制，她也接受這樣的模式，直到婚後老公仍堅持要各付各的，到目前為止都還能理解，不過談到生小孩的話題，老公還是一樣覺得開銷必須AA制，讓她覺得有點不舒服，明明家和孩子都是夫妻倆一起的，在所有花費上卻如此斤斤計較，連孩子的所有費用也都不忘跟她討一半，「這種男人是不是就放生了？」

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▲網友認為小孩開銷全AA太極端，但女方也多少要補貼一點。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



部分網友指出，生小孩付出的時間、金錢、健康等等都很難清算，男女必須做出的犧牲也不同，且生小孩會對女性的身體留下傷害，金錢未必能彌補，老公過於執著AA制顯得愛計較，「很難算清，還不如離婚，小孩跟自己姓自己養」、「沒問題呀，你拿個鳳梨在他肛門來回塞八小時，他撐得過去以後所有東西AA」、「改回母姓自己養，然後放生，帶著他的孩子改嫁。」

也有網友認為，如果是雙薪家庭，孩子的開銷夫妻倆共同負擔很合理，但在家事、照顧孩子等方面，老公也得當個神隊友才有立場要求全部AA制，「如果薪水不會彼此差太多的話，我是覺得可以AA，但相對照顧孩子的部分先生也要有所責任」、「不是一直提倡男女平等嗎」、「如果男女都有賺我覺得可以，就像各拿一筆錢固定存共用戶頭一樣。」