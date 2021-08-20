假離婚變玩真的！她跟小孩遭逐出家門　前夫新歡加碼辱：亂X小

▲劉女跟丈夫假離婚後竟被趕出家門。（圖／123RF）

記者洪靖宜／高雄報導

一名劉姓女子因債務問題和丈夫假離婚，沒想到丈夫卻又與另一名林姓女子交往，把劉女和孩子趕出家門，劉女還遭林女打電話嗆聲「臭GY」、「是人家不要你垃圾」，劉女稱因此憂鬱症加劇，嚴重影響生活工作，向林女求償50萬元，法官考量雙方財力，判林女應賠3萬元。

據判決書指出，劉姓女子與前夫因債務問題假離婚，但仍同住，但沒想到丈夫後來卻認識一位林姓女子，進而交往，丈夫將劉女及孩子逐出家門。去年8月9日，林女因一直被男友前妻挑釁，憤而給電話給劉女，狂罵：「X你娘臭GY，你是亂X小」、「你皮在癢，你不要讓你祖媽抓狂」、「我就去你們公司，給你吃很好、吃粗飽，然後你就知」、「是人家不要你垃圾」、「他們家人說你是垃圾」。

後來劉女提出刑事告訴，經臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查後，判處林女散佈文字誹謗罪刑拘役20日，可易科罰金。劉女贏得刑事官司後，表示自己連續數週夜不能睡，需至精神科就診，原本罹患的憂鬱症，因此加劇，已經嚴重影響工作及生活，因此請求林女得賠償50萬元。

高雄地院審理時，林女表示是因為一直受劉女騷擾才會失控，且沒能力賠她50萬，法官考量她的財力及損害程度，判林女應賠3萬元，可上訴。

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