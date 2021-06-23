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社會 社會焦點 保障人權

人夫重逢高中初戀一次就中　前妻抓包「長子變次子」告討200萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄孫姓女子與蘇姓男子婚後育有2子，2018年離婚後，她意外在換發戶口名簿時發現，理應是長子的兒子竟然變成次子，這才揪出丈夫外遇高中初戀女友李姓女子的事，氣得提告求償200萬元。高雄地院法官日前判蘇男應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蘇男與李女皆承認曾發生一次性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

孫女在判決書中主張，和蘇男是在2005年間結婚，2018年間調解離婚，2020年2月她向戶政機關聲請換發戶口名簿時，意外發現長子的記事欄中寫著，「2019年X月X日因兄A男出生別變更，原出生別長男變更為次男」，這才知道前夫在婚姻關係存續期間，曾與他人至少發生一次性行為並產下一子，讓她大受打擊，因此決定提告求償200萬元。

對此，蘇男坦承的確曾與李女發生一次性行為，是因為婚姻不順才會與私下往來，但他和孫女離婚則是因為金錢觀念以及對教養小孩的方式多有摩擦。

李女也表示，自己17歲時曾與蘇男交往，後來對方認識孫女，22歲分手之後就沒有再聯絡，各自也擁有家庭，直到2010年才又重新聯繫上，「他說他已經離婚，我聽他說出很多離婚的原因便相信了，並開始與他交往，期間發生過一次性行為。」

高雄地院法官認為，李女與蘇男分手之後，均各自與他人組建家庭，生活軌跡已有所不同，也沒有密切往來，她的確無從了解男方的生活近況，從而無法判斷男方所說的離婚原因是否屬實，加上不能排除只發生一次性行為就懷孕的可能性，最終認定她沒有侵害孫女的配偶權，僅判蘇男要賠償30萬元，全案仍可上訴。

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