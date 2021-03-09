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闖紅燈3秒後女騎士搖晃摔倒　男學生「一動作」救了自己

記者黃翊婷／綜合報導

高雄劉姓男學生2019年3月17日騎車外出時，因為不熟悉路況闖紅燈，結果另一名姚姓女騎士為了閃避緊急剎車，摔倒受傷，他因此遭警方認定肇事逃逸，挨罰吊銷駕照。沒想到全案提起行政訴訟之後，結局竟然大逆轉，高雄地院裁定撤銷原處分，劉男也順利保住自己的駕照。

闖紅燈3秒後女騎士才搖晃摔倒　男學生「一動作」救了自己（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

劉男在判決書中主張，當日他騎車行經高雄市鼓山區馬卡道路與青海路口，因為不熟悉路況，緊跟在同學後面，卻不小心闖紅燈，過程中沒有與姚女發生擦撞，所以不知道對方摔車受傷，也沒有停下來檢查，「我第一次來法院，看到網路教學說如果不承認會被判更重，才會改口承認知道有人受傷」。

劉男因為這起事件挨罰吊銷駕照，且3年內不得重新考領，他考量到工作關係需要機車代步，這才決定提起行政訴訟。對此，高雄市政府交通局出示監視器畫面影片，直指劉男違規闖紅燈，導致姚女閃避不及摔車受傷，犯後也已坦承犯行，依法開罰並無不妥。

不過，高雄地院法官重新勘驗監視器畫面影片，發現在54秒的完整畫面中，劉男從闖紅燈行經路口到姚女跌倒的這短短3秒鐘內，都沒有做出明顯回頭的動作，加上姚女證實雙方並沒有真的撞上，可見他當下的確有可能不知道有人摔車受傷，此外，高雄市政府交通局也沒有提出其他肇逃的相關證明，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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