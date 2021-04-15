3個小孩2個爸！人夫驗DNA臉綠　妻淚揭13年靠吃吐司過活

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓男子去年3月間進行DNA檢驗，發現與黃姓妻子所生的3名子女，竟然有2子是別人的，氣得提告求償100萬元。黃女挨告後這才說出13年婚姻生活的辛苦，她指控丈夫酗酒、家暴，離婚之後也從未支付扶養費或關心孩子，加上目前是單親扶養3名子女，經濟狀況不佳，實在無力負擔，最終被判應賠償林男20萬元。

▲林男驗DNA才發現2子的爸爸不是自己。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，林男2008年間與黃女結婚，婚後育有3名子女，但他2020年3月間進行DNA基因圖譜型別分析，這才發現2013年、2015年間出生的2子，爸爸另有其人，氣得一狀告上法院，並在同年4月離婚；事後他越想越不滿，認為妻子2次侵權行為破壞婚姻幸福，讓他十分痛苦，因此決定加碼提告求償100萬元。

對於丈夫的指控，黃女這才說出背後原因，她提到，林男婚後態度消極、酗酒，家中經濟窘迫，一直都是低收入戶，得依靠社會補助過活，連生小孩的費用也是拿高雄市政府的育兒津貼支付給醫療院所，「我為了避免小孩挨餓，時常自己吃吐司、麵包果腹，苦不堪言。」

更讓黃女心寒的是，林男情緒管理不佳，平時酗酒後會把她和小孩當成出氣筒，從未照顧過孩子，甚至雙方離婚之後，對方也沒有支付任何扶養費用，全靠自己一人扶養3名子女，如今挨告遭求償100萬元，她真的負擔不起，希望能賠償10萬元就好。

▲黃女說出結婚13年的生活過得十分辛苦。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案當事人無關）

對此，高雄地院法官認為，黃女的確在婚姻關係存續期間與第三人發生性關係，並生下2子，違反婚姻之誠實義務，林男配偶關係的身分法益遭侵害，依法請求賠償並無不妥。

但法官接著指出，黃女離婚之後單親養育3名子女，平時在工地工作，仍不足以維持生計，生活陷入困窘，而林男過去雖然從事保全工作，後來卻遭人打傷手臂，現在是靠做資源回收賺取生活費，衡量雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判女方應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。