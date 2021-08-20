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網抓柯文哲大印P圖假公文！誆收購靈骨塔　他抵押2屋被騙900萬

▲公文公司攏系假 假標案詐靈骨塔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲詐騙集團以假標案詐騙 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

有詐騙集團假借北市府招標駐點醫院塔位名義，自稱代標公司，出示印有「市長柯文哲」的假公文，先支付人頭支票取得信任，再要被害人以現金支付印花稅保管費等，被害人直到錢騙光、支票跳票才知道被騙，警方調查約有10人受害，累積詐騙金額逾4千萬，經專案小組調查後在新北市抓到洪姓主嫌等人。

▲公文公司攏系假 假標案詐靈骨塔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲詐騙集團還上網抓圖，用柯文哲的印章後製成假公文 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調查，37歲的洪姓主嫌與楊姓男子等5人組成詐欺集團，他們自稱是代標公司，還虛構「青X標案中心」、「大X生命機構」、「天X資產管理公司」等公司，以假標案捏造翻倍的高額得標金，來引誘被害人上當，他們先用人頭支票來收購被害人手上持有許久的靈骨塔、骨灰罈等，還從網路上抓圖「市長柯文哲」的印章來後製，出示偽造臺北市政府公文，藉以取信被害人，但沒想到公文內容全是編造出來的。

▲公文公司攏系假 假標案詐靈骨塔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲洪姓主嫌遭逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

接著他們要求被害人用現金支付保證金、鑑定費、印花稅、保管費等，如果無力支付，還會慫恿將房屋、土地質押予當舖來借貸，其中一名年約70多歲退休的張姓男子，還拿了2棟房子去抵押，被詐騙金額高達9百萬，初步清查被害人共計10人，累積詐騙金額超過4千萬元。

▲公文公司攏系假 假標案詐靈骨塔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲詐騙集團以假標案詐靈骨塔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

被害人血本無歸後向警方報案，循線追查確認犯嫌真實身分及藏匿處所，立即檢具相關事證報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，到新北市三重區等地查緝洪嫌等5人到案，並查扣新臺幣7萬餘元、假政府公文、名片、公司印章、骨灰罐清單、電腦桌機、筆電、11支手機等物，全案依觸犯刑法詐欺、組織犯罪等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，洪嫌另經高雄地方法院裁定羈押。

▲公文公司攏系假 假標案詐靈骨塔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲詐騙集團還做了假公司印章。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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