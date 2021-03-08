「鼠薯」鳳梨投資黑鮪魚遭詐70萬　「罔腰曾幫匯款2次」結局曝

記者黃翊婷／綜合報導

高雄莊姓女子2019年5月間因為缺錢花用，透過臉書欺騙變性網紅罔腰的前男友鳳梨（本名：吳泓逸），佯稱可以協助投資黑鮪魚，並詐得70萬元，一審被高雄地院法官依詐欺取財罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；她不滿提出上訴，日前仍被法官裁定駁回，全案確定。

▲罔腰曾幫鳳梨前往銀行匯款2次。（圖／翻攝自IG／鳳梨、罔腰）

判決書中提到，鳳梨2019年5月1日收到莊女發送的臉書訊息，對方自稱有在投資黑鮪魚，而且獲利不錯，於是答應一起投資，並在隔日請當時的女友罔腰到銀行臨櫃匯款50萬元。然而，莊女拿到款項後，隨即把錢領走，清償自己欠下的高利貸債務。

事隔大約兩週後，莊女再度透過臉書聯繫鳳梨，聲稱積欠黃姓水產蝦子廠商20萬元貨款，想請鳳梨先代墊款項，等到她的客票到期入款，就會馬上還錢，因而再次得手20萬元，這筆錢則被她拿去償還房屋裝潢費用。

高雄地院一審依詐欺取財罪判處莊女有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。她不滿提出上訴並表示，事後想與鳳梨調解，對方卻以懸賞的方式找別人來談判，「所以我才不敢跟他談」，一審法官沒有考慮到這一點，量刑明顯過重。

不過，二審法官認為，莊女在偵訊過程中曾自曝鳳梨不願意讓她分期付款，加上無法一次還清70萬元，就一直躲避不敢聯絡；後來法院協助安排調解，鳳梨並未出席也無意調解，她則當庭自承「我目前都沒有還錢」，考量到她遲遲未達成和解或賠償損失，原審量刑並無不妥，最終裁定駁回上訴，全案確定。