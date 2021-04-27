愛河分屍案審結！為10萬債務「肢解友人」棄屍　狠男判無期

記者黃子倩／高雄報導

高雄去年6月發生駭人聽聞的愛河分屍案，80歲的王姓被害人慘遭羅姓友人掐死、肢解屍體裝入兩個黑色行李袋，再扔進愛河企圖煙滅證據，被清潔隊員發現撈起，整起命案才曝光！檢警事後調查發現死者領有低收補助，兇手羅男經常與死者借錢，雙方累積約有10萬元債務，最後羅男因不滿對方一再催討債務竟起了殺機，高雄地院審結依殺人、遺棄屍體罪判羅無期徒刑。

▲高雄去年6月發生駭人聽聞的愛河分屍案。（圖／ETtoday資料照）

判決書指出，羅男去年6月向死者謊稱要還錢，進而前往對方住處，沒料到雙方再次10萬元債務起爭執，羅拿出預藏的膠帶封住他的口鼻後，將他手腳捆綁，還捏住死者的鼻子好幾分鐘，導致他缺氧窒息死亡，沒想到羅男後續竟一不做、二不休，返回家拿菜刀、行李袋，將屍體肢解後裝入行李袋內，並將屍體載到愛河丟棄，企圖煙滅所有證據。

▲羅姓兇嫌兇殘地將死者肢解放入行李袋，再丟進愛河，企圖煙滅所有證據。（圖／ETtoday資料照）

兇手原本以為將屍體丟入愛河後，自己就能脫身，孰料兩只黑色的行李袋被清潔隊員撈起，打開一看竟然看到一雙人腿還有啞鈴，警方獲報之後，調閱沿線監視器快速破案。

高雄地院指出，羅男犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；犯遺棄屍體罪，處有期徒刑4年。應執行無期徒刑。判決理由如下，羅姓被告就殺人、遺棄屍體等事實均坦承，並有相關證據可憑，斟酌被告涉案時，並無精神障礙或其他心智缺陷之情，僅因金錢糾紛，即以十分殘忍之手法，奪人性命，對社會治安造成一大震撼，其犯罪動機、手段、目的等，均無可逭之處，惟考量被告犯後坦承，在監表現正常，與人和睦相處，及其智識程度、經濟狀況、年齡，服無期徒刑亦可使其終身與外界隔絕，故量處如主文所示之刑。

▲羅姓兇嫌兇殘地將死者肢解放入行李袋，再丟進愛河，企圖煙滅所有證據。（圖／ETtoday資料照）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

強降雨來襲「香蕉樹彎腰」擋賞螢必經車道！警見狀扶正揪甘心

高雄婦酒駕撞死路人 他差一步就到路邊...高齡母聞噩耗淚崩

高雄姊妹花共乘機車「攔腰撞貨車」 噴飛倒地送醫