　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛河分屍案審結！為10萬債務「肢解友人」棄屍　狠男判無期

記者黃子倩／高雄報導

高雄去年6月發生駭人聽聞的愛河分屍案，80歲的王姓被害人慘遭羅姓友人掐死、肢解屍體裝入兩個黑色行李袋，再扔進愛河企圖煙滅證據，被清潔隊員發現撈起，整起命案才曝光！檢警事後調查發現死者領有低收補助，兇手羅男經常與死者借錢，雙方累積約有10萬元債務，最後羅男因不滿對方一再催討債務竟起了殺機，高雄地院審結依殺人、遺棄屍體罪判羅無期徒刑。

▲愛河打撈起分屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄去年6月發生駭人聽聞的愛河分屍案。（圖／ETtoday資料照）

判決書指出，羅男去年6月向死者謊稱要還錢，進而前往對方住處，沒料到雙方再次10萬元債務起爭執，羅拿出預藏的膠帶封住他的口鼻後，將他手腳捆綁，還捏住死者的鼻子好幾分鐘，導致他缺氧窒息死亡，沒想到羅男後續竟一不做、二不休，返回家拿菜刀、行李袋，將屍體肢解後裝入行李袋內，並將屍體載到愛河丟棄，企圖煙滅所有證據。

▲愛河打撈起分屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲羅姓兇嫌兇殘地將死者肢解放入行李袋，再丟進愛河，企圖煙滅所有證據。（圖／ETtoday資料照）

兇手原本以為將屍體丟入愛河後，自己就能脫身，孰料兩只黑色的行李袋被清潔隊員撈起，打開一看竟然看到一雙人腿還有啞鈴，警方獲報之後，調閱沿線監視器快速破案。

高雄地院指出，羅男犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；犯遺棄屍體罪，處有期徒刑4年。應執行無期徒刑。判決理由如下，羅姓被告就殺人、遺棄屍體等事實均坦承，並有相關證據可憑，斟酌被告涉案時，並無精神障礙或其他心智缺陷之情，僅因金錢糾紛，即以十分殘忍之手法，奪人性命，對社會治安造成一大震撼，其犯罪動機、手段、目的等，均無可逭之處，惟考量被告犯後坦承，在監表現正常，與人和睦相處，及其智識程度、經濟狀況、年齡，服無期徒刑亦可使其終身與外界隔絕，故量處如主文所示之刑。

▲▼ 高雄愛河驚見袋裝屍塊，警調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲羅姓兇嫌兇殘地將死者肢解放入行李袋，再丟進愛河，企圖煙滅所有證據。（圖／ETtoday資料照）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

強降雨來襲「香蕉樹彎腰」擋賞螢必經車道！警見狀扶正揪甘心

高雄婦酒駕撞死路人　他差一步就到路邊...高齡母聞噩耗淚崩

高雄姊妹花共乘機車「攔腰撞貨車」　噴飛倒地送醫

ET快訊
快訊／再增1例本土！　華航機師老婆確診
LIVE／台科大全校改遠距教學　指揮中心最新說明
黑衣人闖砸松山分局！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官
柔道腦死童「單親媽」首現身！淚幫舅舅平反：他就像孩子的爸
升級iOS 14.5能讓舊iPhone變快嗎？　實測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

快訊／彰化紡織工廠冒濃煙　疑排煙用靜電設備起火

覬覦工地福利社插旗遭拒　囂張男當街開槍！還好沒準頭

黑衣人闖砸所長竟滅證！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官

全國最高海拔拖吊車進駐武嶺　合歡山賞花違停罰單數驟降至0

毛帽男亮長槍進嘉義地院！網笑：阿伯，那教練不在這　謎團揭曉

柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

情侶感情生變翻臉　他line「我會毀掉妳所有一切」下場出爐

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

快訊／彰化紡織工廠冒濃煙　疑排煙用靜電設備起火

覬覦工地福利社插旗遭拒　囂張男當街開槍！還好沒準頭

黑衣人闖砸所長竟滅證！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官

全國最高海拔拖吊車進駐武嶺　合歡山賞花違停罰單數驟降至0

毛帽男亮長槍進嘉義地院！網笑：阿伯，那教練不在這　謎團揭曉

柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

情侶感情生變翻臉　他line「我會毀掉妳所有一切」下場出爐

監視器見2貓牽小手「偷跳華爾滋」媽看傻　網笑：喵吉拉大戰金剛

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台北現存最老百貨「打掉重蓋」　徐旭東考慮1個月准了

「Q版侏儸紀公園」復活了！中和恐龍園區大翻新　粉紅龍露牙超萌

台東遊艇遭浪襲翻覆　2人落海「頭腳受傷」海巡動員救援

快訊／華航擴大採檢1272名機師！　6人血清抗體陽性

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

快訊／再增1例本土！飛澳洲機師老婆也確診

柯震東爆「超跑載王柏傑前女友」戀上網紅　現身親回感情狀態

直接放模型參加上海車展？大陸電動車被踢爆沒懸吊、沒煞車

社會熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

帝寶母子身價60億　台灣第一人申請黑山護照竟搞丟千萬

千萬藍寶堅尼才買8個月燒成廢鐵

中橫3死連結軌跡曝！上交友網站結識

16歲少年無照猛撞砂石車　送醫後不治！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

即／黑衣人砸松山分局　北警長：監視影像遭人為刪除

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

中橫燒炭3死　家屬心碎招魂

即／國一田尾段火燒車　千萬藍寶堅尼燒到剩骨架

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

案發現場／惡媳勒死婆婆　冷眼夫助棄屍垃圾山

更多熱門

相關新聞

高雄這區房價鑲「金」　撿便宜可挑20年中古屋

高雄這區房價鑲「金」　撿便宜可挑20年中古屋

過去高雄曾經被形容為「又老又窮」，不過對房市來說老區域未必窮，房價說不定還更高，高雄前金區就是早期開發的區段，但現階段新建案成交價幾乎都站上3字頭，也帶動中古屋房價上漲，屋齡10年內的中古大樓也要2字頭才買得到。

「巨無霸南瓜」苦無買主　台南巡守大隊長掏腰包

「巨無霸南瓜」苦無買主　台南巡守大隊長掏腰包

李光洙5月錄最後一集　《RM》後續動向曝光

李光洙5月錄最後一集　《RM》後續動向曝光

羅智強說他「逼死蘇啟誠」　謝長廷求償百萬敗訴

羅智強說他「逼死蘇啟誠」　謝長廷求償百萬敗訴

李光洙去年車禍「腳傷一直沒好」　《RM》：他是永遠的成員

李光洙去年車禍「腳傷一直沒好」　《RM》：他是永遠的成員

關鍵字：

高雄愛河分屍案屍體肢解無期徒刑高雄地院影音

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面