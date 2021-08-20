鬼門開愛河2天3浮屍！高雄這兩地溺水亡魂最多　民俗專家曝原因

▲愛河從15日晚間被發現一具女性浮屍 。（資料圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

正逢鬼月，高雄愛河在今年鬼門開後，連2天發生3位民眾溺水死亡案件，除了愛河之外，澄清湖也經常傳出溺水案件，兩個水域今年截至8月中旬，已接獲28件，民俗專家廖大乙表示，這可能與名字有關。

▲高雄愛河、幸福川匯流處，16日上午又發現一具男浮屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

今年農曆7月鬼門開後，愛河連2天出現3具浮屍，今年國曆8月15日、農曆7月初八晚間，於五福三路以及河東路口發現一具女性浮屍，經查是89歲的吳姓老婦；接下來16日在前金區河南、河東路又出現一具89歲男浮屍，沒想到8月17日左營區天祥二路旁河道內又有女浮屍，在短短48小的2天之內發現3具浮屍，不免讓人感覺發毛。

▲17日左營區天祥二路旁河道內又有女浮屍。（圖／記者吳世龍翻攝）

其實除了愛河，高雄另一個知名觀光景點澄清湖，也不時會傳出溺水案件，經高雄市消防局統計，愛河救溺案件去年一共有25件，但今年從1月到8月17日就有20件，而澄清湖救溺案，去年一共8件，今年截至到8月17日也已經有8件。

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

民俗專家廖大乙表示，選愛河跟澄清湖因為永浴愛河、澄清明志的意涵，有水的地方到處都有，為何會選這兩處，就是跟名字有連帶關係，要澄清我對你真情，為何會在三亭攬勝附近找到，以道家來說，因為天三寶是日月星，地三寶是水火風，人三寶精氣神，因此於「三」有水的地方容易撈到浮屍。

在農曆七月份「好兄弟、好姊妹」出來放風，廟宇關廟門，因此「神明視而不見！」，而「好兄弟、好姊妹」想要做點業績，才會有股冥冥之中的力量，讓人民繼續準備豐盛供品普渡。

時間對我們來說完全沒用！