王鴻薇爆510名中小學導師沒疫苗可打　北市：會盡力盤點

▲台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前宣布，中小學、幼兒園於9月1日實體開學，但台北市議員王鴻薇爆，北市510名導師至今還沒打疫苗，「是要逼這些老師去打高端嗎？」對此，台北市衛生局回應，會盡力盤點剩餘疫苗。

王鴻薇表示，台北市代理教師到現在都還沒有疫苗可打，其中有510位教師擔任國中小班級導師，指揮中心指揮官陳時中17日說會想辦法滿足，但到現在都沒下文，現在離開學剩不到兩週，是要逼這些老師去打高端嗎？

王鴻薇提到，以台北市來說，國中共有347名代理教師，其中有70位擔任班級導師，國小共有601位代理教師，其中高達440位擔任班級導師。事實上現在許多學校班級的導師，都是由代理教師擔任，這些老師可以說是與學童接觸最密切的群體，但是卻到現在都沒有疫苗可以打，而現在離9月1日只剩不到兩週，到底要怎麼開學？

王鴻薇指出，教育局上週開始第二波造冊，包含高中以下的代理教師、課後照顧班老師、第一梯次未列入的新進老師等，共7000多人，但教育部竟然要求這些老師自己到預約系統登記，陳時中說會想辦法滿足，到現在都沒下文，「明顯就是要逼這些老師去打高端！」

對此，台北市衛生局19日下午於記者會回應，衛生局有盡力盤點疫苗剩餘量，如果盤點後有辦法做調整、安排，不過建議尚未接種疫苗的民眾，不管是何種職業，都先利用公費疫苗預約登記。