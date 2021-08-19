因應開學在即　黃偉哲宣布調度疫苗進行第2階段教育人員接種

▲台南市長黃偉哲宣布第2階段教育人員，訂於8月21日、23日施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高中職以下各級學校9月1日起開學復課，台南市長黃偉哲19日宣布第2階段教育人員訂於8月21日、23日施打疫苗，黃偉哲表示，為讓全體師生都能在安全的校園裡上課，台南市率先宣布，以調度疫苗的方式來為代課老師做施打，透過開學防疫整備再升級，讓學生安心順利在9月返校學習。

教育局長鄭新輝說明，台南市於防疫期間「停課不停學」獲得贊賞，但仍有許多家長期待讓孩子回到校園上課，對此南市各學校已盤整備足1個月以上的消耗性防疫物資存量，也陸續準備午餐隔板，超前部署開學防疫工作，至於大家關心的第二階段教育人員施打疫苗部分，也已調度好疫苗，相關造冊人員將依照學校行政區域規劃，分時分流至柳營奇美醫院、部立臺南醫院及吉安醫院等3家指定專責醫院進行接種，提升各校教師疫苗施打率，守護學生校園健康安全。

教育局表示，台南市高國中小第一階段造冊的教育人員疫苗施打已於8月8日完成，統計接種人數13065人，接種率約88％，緊接著面對9月開學後的校務正常運作，將於21日起再安排第2階段完成造冊的教育人員疫苗接種，除大家關心的代理代課教師及原本的17類人員以外，另外會再納入夜光天使、課後照顧及學習扶助等3類人員，希望學校教育人員整體接種率達到9成以上，其餘如健康因素而無法接種疫苗的教育人員，也會依循教育部訂定的開學防疫管理指引，藉由定期執行抗源快篩、量體溫、戴口罩、勤洗手等措施，強化學校教育人員的健康追蹤。

此次第二階段教育人員施打疫苗人數包含高中607人、國中852人、國小1890人及國立學校（含特教）180人，總計3529人，規劃8月21、23日於柳營奇美醫院、部立台南醫院及吉安醫院分時分流施打，教育局請學校務必提醒所屬人員依所在行政區域、按分配時段前往施打。相關施打細節將於明(20)日中午前透過臺南市資訊中心電子公告及「教師疫苗資訊專區」（https://www.tn.edu.tw/教師疫苗資訊專區/）公開訊息，並製作圖卡，讓老師可以即時查詢資訊。

另外，學校快篩試劑採購部分，教育部已有核定縣市政府防疫物資經費，公費補助篩檢對象會再考慮個人健康因素等情形，與校長團體及教師團體研商補助條件。

教育局補充表示，本次疫苗施打對象係採造冊核定，尚未列入施打人員亦可利用「疫苗預約系統」先行登記個人施打意願。教育局也提醒，為避免施打人潮群聚或非列冊人員誤闖，此次施打對象請依學校所在的「行政區」，按教育局安排的「施打時段」及「公告注意事項」，至指定「專責醫院」施打疫苗，請務必攜帶「健保卡」、「身分證」及「接種意願書」，以利節省時間。

「 人氣暢銷地墊Top2」